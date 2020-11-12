***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2020 16:19
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888172
BIST
16:111.280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,29
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.276
16:117,7445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0500
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6745
16:119,1451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0437
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0638
16:11464,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,58
|Açılış
|: 464,42
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler16:11
|BFREN
|1.145,80
|44.853.004
|% 9,99
|
|DOAS
|28,86
|97.938.785
|% 9,98
|
|TLMAN
|36,58
|11.529.536
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|3.329.355
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|6.191.976
|% 9,97
|
|YBTAS
|18.294,10
|591.053
|% -10,00
|
|KSTUR
|170,60
|772.818
|% -9,97
|
|EMNIS
|24,28
|1.403.423
|% -9,94
|
|COSMO
|6,89
|226.761
|% -9,93
|
|EUYO
|7,54
|1.214.679
|% -9,92
|
|GARAN
|8,76
|8.015.342.799
|% 3,06
|
|YKBNK
|2,84
|2.810.505.628
|% 1,43
|
|KRDMD
|4,14
|2.775.015.955
|% 4,55
|
|THYAO
|11,93
|2.500.883.680
|% 1,27
|
|AKBNK
|6,28
|1.962.252.250
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,84
|2.810.505.628
|% 1,43
|
|GARAN
|8,76
|8.015.342.799
|% 3,06
|
|KRDMD
|4,14
|2.775.015.955
|% 4,55
|
|EKGYO
|1,91
|647.191.343
|% 0,53
|
|AKBNK
|6,28
|1.962.252.250
|% 0,96
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7403
|7,7445
|% -0,64
|
|Euro
|9,1325
|9,1451
|% -0,48
|
|Sterlin
|10,1223
|10,1731
|% -1,40
|
|Frank
|8,3985
|8,4491
|% -0,79
|
|Riyal
|2,0536
|2,0639
|% -0,86
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|4,46
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|3.084
|3.131
|-69,00
|
|Tam
|3.071
|3.150
|-66,97
|
|Yarım
|1.484
|1.524
|-32,40
|
|Çeyrek
|744
|762
|-16,19
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,14
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,01
|-0,07
|
|B. Petrol
|43,47
|43,47
|-0,32
|