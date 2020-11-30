***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2020 16:25
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FMIZP]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890561
BIST
17:421.286
En Yüksek
|Değişim
|: -3,20%
|| -42,47
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.286
17:427,8133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
17:429,3780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0264
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
17:42444,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -4,90
|Açılış
|: 444,62
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler17:42
|SELEC
|12,54
|188.092.137
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|5.279.287
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|266.636
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|14.488.612
|% 9,99
|
|CRFSA
|113,60
|22.774.513
|% 9,97
|
|QNBFL
|142,40
|6.862.948
|% -9,99
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|QNBFB
|78,70
|14.114.090
|% -9,95
|
|YESIL
|69,60
|21.269.962
|% -9,90
|
|HLGYO
|3,11
|205.604.893
|% -9,86
|
|EKGYO
|2,18
|2.256.708.937
|% 0,46
|
|GARAN
|8,83
|2.203.757.776
|% -3,81
|
|PETKM
|4,22
|1.667.188.983
|% -0,24
|
|ECILC
|7,25
|1.149.399.887
|% 4,77
|
|THYAO
|11,49
|1.068.317.036
|% -3,69
|
|EKGYO
|2,18
|2.256.708.937
|% 0,46
|
|PETKM
|4,22
|1.667.188.983
|% -0,24
|
|YKBNK
|2,87
|868.364.668
|% -4,01
|
|TSKB
|2,23
|668.866.575
|% -7,47
|
|TEKTU
|2,00
|607.713.062
|% 0,50
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8075
|7,8133
|% -0,01
|
|Euro
|9,3682
|9,3780
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,3983
|10,4505
|% 0,39
|
|Frank
|8,5998
|8,6516
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0747
|2,0851
|% -0,12
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-15,58
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-5,45
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,22
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|5,56
|5,56
|-0,14
|
|B. Petrol
|47,81
|47,81
|-0,44
|
Seans Raporu
17:42
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17:52GOLTS
Yüzde -7.62 oranında düşüşle 27.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 459, 438 adet işlem
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17:50BEYAZ
Yüzde -5.72 oranında düşüşle 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 432, 310 adet işlem
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17:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 28 kaybederek (% -2.78 ) 1, 166
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17:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKNSA, BAYRK, SELEC, BASCM, MPARK, EUYO, SAFKR, RODRG, SNKRN, EUKYO
-
17:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HLGYO, CASA, QNBFL, BRKO, QNBFB, KERVN