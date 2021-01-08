***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.01.2021 11:06
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FMIZP]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898164
BIST
12:351.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.520
12:357,3794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0313
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
12:359,0279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0053
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
12:35449,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,79
|Açılış
|: 449,22
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler12:33
|INVEO
|58,30
|50.368.410
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|93.174.729
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|41.876.047
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|YKSLN
|8,26
|36.441.815
|% -4,73
|
|EKGYO
|2,50
|1.221.974.457
|% -3,85
|
|SISE
|7,45
|933.937.735
|% 0,95
|
|THYAO
|12,89
|887.507.115
|% 1,66
|
|OTKAR
|418,50
|741.274.014
|% -2,88
|
|KRDMD
|6,18
|630.399.960
|% 4,22
|
|EKGYO
|2,50
|1.221.974.457
|% -3,85
|
|SISE
|7,45
|933.937.735
|% 0,95
|
|PETKM
|5,25
|607.182.007
|% 0,00
|
|YGYO
|1,88
|197.281.289
|% 3,30
|
|KRDMD
|6,18
|630.399.960
|% 4,22
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3771
|7,3800
|% 0,43
|
|Euro
|9,0262
|9,0381
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,0160
|10,0662
|% 0,82
|
|Frank
|8,3012
|8,3512
|% 0,46
|
|Riyal
|1,9642
|1,9741
|% 0,63
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-26,66
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-20,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|-16,29
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|-7,88
|
|Çeyrek
|718
|735
|-3,94
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|-0,81
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|54,70
|54,70
|0,32
|