***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2021 15:36
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903265
BIST
15:481.573
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 16,28
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.577
En Düşük
1.561
15:487,4477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0254
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
15:489,0320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0040
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
15:48439,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,99
|Açılış
|: 439,93
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
439,43
BIST En Aktif Hisseler15:48
|PSDTC
|41,14
|21.018.587
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.018.587
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.018.587
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.018.587
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,68
|4.631.052
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|ATSYH
|8,76
|844.584
|% -7,79
|
|SISE
|8,10
|2.463.886.368
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,50
|1.510.015.266
|% 0,00
|
|THYAO
|13,49
|1.458.510.576
|% 1,97
|
|KRDMD
|7,21
|1.305.500.623
|% -0,83
|
|DOHOL
|3,77
|1.270.076.707
|% 5,01
|
|EKGYO
|2,50
|1.510.015.266
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,77
|1.270.076.707
|% 5,01
|
|SISE
|8,10
|2.463.886.368
|% 3,85
|
|KRDMD
|7,21
|1.305.500.623
|% -0,83
|
|PETKM
|5,18
|694.449.394
|% 0,78
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4421
|7,4477
|% -0,34
|
|Euro
|9,0260
|9,0320
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,1028
|10,1535
|% -0,28
|
|Frank
|8,3483
|8,3986
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9788
|1,9887
|% -0,45
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|0,54
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.908
|2.983
|-15,98
|
|Yarım
|1.405
|1.443
|-7,73
|
|Çeyrek
|705
|722
|-3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,04
|
|B. Petrol
|55,35
|55,35
|0,60
|
Seans Raporu
15:48
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