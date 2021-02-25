***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 14:23
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912690
BIST
15:361.480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,79
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
15:367,2496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0801
|Açılış
|: 7,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2496
En Düşük
7,1530
15:368,8789
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1527
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8850
En Düşük
8,7148
15:36416,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,94
|Açılış
|: 416,59
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,67
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler15:36
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.279.535
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|26.218.101
|% -9,94
|
|PETKM
|5,25
|1.764.850.938
|% 1,74
|
|THYAO
|13,07
|1.381.521.327
|% 1,87
|
|KOZAL
|130,00
|1.268.132.710
|% -2,62
|
|SASA
|42,22
|1.237.090.566
|% 5,71
|
|EKGYO
|2,28
|1.113.148.291
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,28
|1.113.148.291
|% 0,44
|
|PETKM
|5,25
|1.764.850.938
|% 1,74
|
|IHLAS
|0,88
|203.359.710
|% -2,22
|
|TSKB
|1,71
|362.646.754
|% -1,72
|
|KARSN
|4,50
|856.648.087
|% -4,26
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2459
|7,2496
|% 1,12
|
|Euro
|8,8728
|8,8789
|% 1,75
|
|Sterlin
|10,2023
|10,2534
|% 0,95
|
|Frank
|7,9543
|8,0022
|% 1,00
|
|Riyal
|1,9233
|1,9330
|% 0,91
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-13,59
|
|Altın Gr.
|415
|416
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|2.766
|2.808
|-2,00
|
|Tam
|2.752
|2.822
|-6,39
|
|Yarım
|1.330
|1.365
|-3,10
|
|Çeyrek
|667
|683
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,96
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,06
|
|B. Petrol
|66,48
|66,48
|0,30
|
Seans Raporu
15:36
daha fazla
-
15:50KERVT
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 5.51 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 303, 850 adet işlem
-
15:49SONME
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 81.00 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 165 adet işlem
-
15:48MAKTK
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 4.26 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 445, 462 adet işlem
-
15:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 51 artarak (% 0.42 ) 1, 565
-
15:47XU100
Endeks 1, 480 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 21 altında . İşlem hacmi 22, 397.00 milyon TL de