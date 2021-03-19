***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2021 10:01
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919185
BIST
18:051.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
0
En Düşük
0
18:057,3286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0060
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,3636
En Düşük
7,2988
18:058,7437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0053
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,7866
En Düşük
8,7012
18:05411,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,18
|Açılış
|: 411,54
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
406,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|22,40
|34.034.781
|% 0,00
|
|ALMAD
|2,48
|1.413.525
|% 0,00
|
|ASELS
|16,88
|345.175.375
|% 0,00
|
|BJKAS
|5,75
|540.256.678
|% 0,00
|
|BALAT
|8,35
|705.874
|% 0,00
|
|ACSEL
|22,40
|34.034.781
|% 0,00
|
|ALMAD
|2,48
|1.413.525
|% 0,00
|
|ASELS
|16,88
|345.175.375
|% 0,00
|
|BJKAS
|5,75
|540.256.678
|% 0,00
|
|BALAT
|8,35
|705.874
|% 0,00
|
|GARAN
|9,04
|3.576.240.045
|% 0,00
|
|FROTO
|212,00
|2.573.669.491
|% 0,00
|
|ODAS
|4,02
|1.491.470.368
|% 0,00
|
|THYAO
|13,94
|1.337.789.701
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,59
|1.070.445.923
|% 0,00
|
|GARAN
|9,04
|3.576.240.045
|% 0,00
|
|ODAS
|4,02
|1.491.470.368
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,17
|678.918.212
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,75
|827.091.018
|% 0,00
|
|TSKB
|1,70
|318.993.249
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3247
|7,3286
|% 0,08
|
|Euro
|8,7315
|8,7437
|% 0,06
|
|Sterlin
|10,2133
|10,2645
|% 0,45
|
|Frank
|7,9077
|7,9553
|% 0,58
|
|Riyal
|1,9550
|1,9648
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|4,83
|
|Altın Gr.
|411
|412
|2,79
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-51,00
|
|Tam
|2.710
|2.780
|-54,08
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|-26,16
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,08
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,17
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,06
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|-0,66
|