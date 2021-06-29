***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2021 12:16
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FMIZP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944763
BIST
12:391.357
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -15,84
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.354
12:398,7180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0348
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
12:3910,3930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0228
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
12:39496,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,87
|Açılış
|: 496,00
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler12:39
|TKURU
|271,00
|2.673.415
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|1.373.136
|% 9,97
|
|KUTPO
|59,75
|334.779.673
|% 9,94
|
|SUMAS
|68,75
|415.319
|% 9,91
|
|MERKO
|5,45
|13.272.380
|% 9,88
|
|ISBIR
|5.300,00
|254.400
|% -8,91
|
|SAMAT
|4,83
|19.172.995
|% -8,35
|
|EUKYO
|7,60
|4.421.839
|% -7,54
|
|ALKA
|16,50
|11.831.085
|% -7,20
|
|NUGYO
|12,26
|4.360.943
|% -6,55
|
|THYAO
|13,39
|650.126.954
|% -3,39
|
|GARAN
|8,15
|520.193.057
|% -0,37
|
|EKGYO
|1,91
|361.811.050
|% -1,55
|
|KUTPO
|59,75
|334.779.673
|% 9,94
|
|KOZAL
|115,00
|210.303.366
|% -1,46
|
|EKGYO
|1,91
|361.811.050
|% -1,55
|
|GARAN
|8,15
|520.193.057
|% -0,37
|
|TSKB
|1,26
|74.277.397
|% -0,79
|
|YKBNK
|2,16
|126.992.422
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|650.126.954
|% -3,39
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7137
|8,7180
|% 0,40
|
|Euro
|10,3753
|10,3930
|% 0,22
|
|Sterlin
|12,0384
|12,0988
|% 0,10
|
|Frank
|9,4361
|9,4929
|% 0,28
|
|Riyal
|2,3174
|2,3290
|% 0,32
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-6,99
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.338
|-18,00
|
|Tam
|3.274
|3.358
|-15,83
|
|Yarım
|1.582
|1.625
|-7,66
|
|Çeyrek
|794
|812
|-3,82
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,82
|73,82
|-0,32
|