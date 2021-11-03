***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 13:03
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974301
BIST
12:571.513
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -20,19
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.511
12:579,6959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0935
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
12:5711,2421
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1188
|Açılış
|: 11,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
12:57555,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,47
|Açılış
|: 555,52
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
555,72
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler12:55
|IHAAS
|5,06
|24.785.373
|% 10,00
|
|DOBUR
|70,10
|36.436.563
|% 8,85
|
|ERBOS
|133,20
|142.669.615
|% 8,47
|
|PRKAB
|24,12
|119.867.667
|% 7,39
|
|TUREX
|12,93
|42.687.912
|% 6,51
|
|CANTE
|12,92
|85.723.089
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|31.869.979
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|33.848.990
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|161.097.915
|% -9,81
|
|IHYAY
|0,75
|16.790.625
|% -9,64
|
|GARAN
|10,02
|2.018.552.378
|% -1,38
|
|THYAO
|15,22
|865.240.361
|% -1,74
|
|TSPOR
|5,16
|708.117.747
|% -3,91
|
|SISE
|8,68
|666.216.623
|% 0,70
|
|EREGL
|18,65
|446.721.382
|% -2,30
|
|GARAN
|10,02
|2.018.552.378
|% -1,38
|
|EKGYO
|1,99
|338.330.659
|% -1,97
|
|YKBNK
|2,79
|438.521.734
|% -1,41
|
|TSPOR
|5,16
|708.117.747
|% -3,91
|
|TSKB
|1,35
|180.373.011
|% -1,46
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6853
|9,7049
|% 1,07
|
|Euro
|11,2293
|11,2424
|% 1,07
|
|Sterlin
|13,1613
|13,2273
|% 0,96
|
|Frank
|10,5882
|10,6520
|% 1,25
|
|Riyal
|2,5741
|2,5870
|% 0,85
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-5,73
|
|Altın Gr.
|555
|555
|2,68
|
|Cumhuriyet
|3.670
|3.726
|40,00
|
|Tam
|3.651
|3.743
|36,08
|
|Yarım
|1.765
|1.810
|17,44
|
|Çeyrek
|885
|905
|8,73
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,61
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,07
|
|B. Petrol
|83,30
|83,30
|-1,42
|