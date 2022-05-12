***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2022 12:40
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FMIZP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029701
BIST
12:342.379
En Yüksek
|Değişim
|: -3,05%
|| -74,85
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.371
12:3415,3949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0930
|Açılış
|: 15,4170
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
12:3416,1239
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0101
|Açılış
|: 16,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
12:34916,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,77
|Açılış
|: 916,40
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler12:32
|GLBMD
|7,15
|11.458.292
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|8.154.390
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|16.452.123
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,84
|59.154.821
|% 9,33
|
|ULUUN
|11,16
|229.850.413
|% 7,51
|
|LIDFA
|6,21
|583.454
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|61.193.452
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|753.931
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|10.681.100
|% -9,95
|
|OYAYO
|8,55
|3.841.111
|% -8,65
|
|THYAO
|40,92
|2.084.023.019
|% -3,03
|
|SISE
|19,31
|1.451.453.251
|% -3,26
|
|KRDMD
|15,84
|1.179.800.788
|% -4,98
|
|SAHOL
|19,26
|946.488.018
|% -4,46
|
|EREGL
|32,76
|928.686.902
|% -4,04
|
|EKGYO
|2,68
|481.995.863
|% -2,55
|
|YKBNK
|4,55
|553.208.303
|% -3,19
|
|DOHOL
|3,55
|300.596.147
|% -2,74
|
|ODAS
|2,33
|189.113.685
|% -4,90
|
|SISE
|19,31
|1.451.453.251
|% -3,26
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3863
|15,3980
|% 0,63
|
|Euro
|16,1313
|16,1779
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,6900
|18,7837
|% 0,01
|
|Frank
|15,3999
|15,4927
|% 0,43
|
|Riyal
|4,0923
|4,1128
|% 0,60
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-2,67
|
|Altın Gr.
|916
|916
|4,29
|
|Cumhuriyet
|6.148
|6.241
|-22,00
|
|Tam
|6.113
|6.269
|-23,32
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|-11,29
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-5,64
|
|Gümüş.Ons
|21,26
|21,30
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,55
|-0,08
|
|B. Petrol
|106
|106
|-2,00
|