***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.07.2022 14:03
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FMIZP]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040645
BIST
14:062.436
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 30,53
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.448
En Düşük
2.400
14:0616,7416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0432
|Açılış
|: 16,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7652
En Düşük
16,6705
14:0617,5008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0266
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,4341
14:06963,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -6,74
|Açılış
|: 963,19
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
962,88
BIST En Aktif Hisseler14:06
|ISSEN
|28,16
|57.511.950
|% 10,00
|
|KOZAL
|184,30
|981.022.498
|% 8,41
|
|MAKIM
|16,45
|270.074.982
|% 7,87
|
|BASCM
|3,67
|300.630
|% 7,62
|
|GESAN
|45,20
|197.271.625
|% 7,57
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|RTALB
|7,15
|90.272.674
|% -4,16
|
|GLRYH
|3,29
|26.190.327
|% -3,52
|
|AKCNS
|20,60
|4.234.504
|% -3,47
|
|VKFYO
|5,15
|2.588.117
|% -3,20
|
|THYAO
|48,82
|3.397.033.483
|% 4,32
|
|SISE
|21,18
|1.056.061.692
|% -1,49
|
|KOZAL
|184,30
|981.022.498
|% 8,41
|
|EREGL
|27,22
|796.552.439
|% 0,29
|
|TUPRS
|270,50
|662.409.281
|% 2,27
|
|EKGYO
|2,65
|214.233.645
|% 0,38
|
|ODAS
|2,90
|211.284.364
|% 0,35
|
|THYAO
|48,82
|3.397.033.483
|% 4,32
|
|YKBNK
|4,35
|303.134.065
|% 0,46
|
|SISE
|21,18
|1.056.061.692
|% -1,49
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7313
|16,7416
|% 0,26
|
|Euro
|17,4874
|17,5008
|% -0,15
|
|Sterlin
|20,1334
|20,2344
|% -0,67
|
|Frank
|17,3682
|17,4728
|% -0,23
|
|Riyal
|4,4505
|4,4728
|% 0,35
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-16,13
|
|Altın Gr.
|964
|964
|-5,76
|
|Cumhuriyet
|6.449
|6.547
|-44,00
|
|Tam
|6.433
|6.517
|-73,00
|
|Yarım
|3.149
|3.187
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.577
|1.593
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|19,73
|19,77
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|-0,26
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,62
|