***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2023 11:19
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094895
BIST
12:345.232
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 115,79
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.255
En Düşük
4.961
12:3418,7734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
12:3419,7400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0244
|Açılış
|: 19,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7100
12:341.107,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,91
|Açılış
|: 1.107,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler12:32
|HKTM
|61,65
|58.225.390
|% 9,99
|
|AYES
|55,60
|271.884
|% 9,99
|
|EGGUB
|104,10
|83.292.977
|% 9,93
|
|KMPUR
|103,70
|103.348.012
|% 8,81
|
|TETMT
|275,00
|3.217.801
|% 8,57
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|SUMAS
|95,00
|270.560
|% -8,65
|
|UZERB
|177,70
|1.026.928
|% -8,17
|
|COSMO
|91,00
|306.852
|% -7,24
|
|DYOBY
|29,70
|135.871.570
|% -6,60
|
|THYAO
|139,90
|5.809.672.439
|% 3,48
|
|EREGL
|40,12
|4.428.909.951
|% 0,10
|
|ASELS
|60,85
|4.306.953.603
|% 3,31
|
|EKGYO
|9,03
|2.799.728.949
|% 6,49
|
|KRDMD
|18,26
|2.387.438.528
|% 1,44
|
|EKGYO
|9,03
|2.799.728.949
|% 6,49
|
|YKBNK
|10,72
|1.589.193.984
|% 2,29
|
|KRDMD
|18,26
|2.387.438.528
|% 1,44
|
|SKBNK
|2,81
|306.936.658
|% 2,93
|
|EREGL
|40,12
|4.428.909.951
|% 0,10
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7657
|18,7744
|% 0,05
|
|Euro
|19,7212
|19,7399
|% -0,12
|
|Sterlin
|22,2038
|22,3151
|% -0,38
|
|Frank
|19,8955
|20,0153
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9769
|5,0018
|% -0,01
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|3,27
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,97
|
|Cumhuriyet
|7.492
|7.606
|7,00
|
|Tam
|7.528
|7.589
|1,00
|
|Yarım
|3.646
|3.710
|1,00
|
|Çeyrek
|1.828
|1.855
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,10
|14,12
|0,09
|
|B. Petrol
|78,58
|78,58
|-0,11
|