***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.09.2023 14:26
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195697
BIST
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16:457.775
En Düşük
|Değişim
|: -2,35%
|| -186,85
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.765
En Yüksek
7.952
16:4527,0341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0521
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0341
En Düşük
26,6961
16:4528,8280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0220
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,8655
En Düşük
28,2350
16:451.672,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,12
|Açılış
|: 1.672,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler16:43
|TETMT
|1.541,10
|3.154.781
|% 10,00
|
|ISBTR
|219.304,90
|2.412.354
|% 10,00
|
|ALCAR
|998,20
|385.807.838
|% 9,99
|
|MIATK
|500,20
|372.488.058
|% 9,98
|
|METUR
|13,78
|71.251.350
|% 9,98
|
|PEKGY
|25,38
|272.510.700
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|4.273.082
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|205.553.737
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|2.886.120
|% -9,98
|
|SUMAS
|223,10
|6.581.740
|% -9,97
|
|THYAO
|219,90
|6.377.608.551
|% -3,17
|
|TUPRS
|138,90
|3.350.772.931
|% -1,84
|
|ISCTR
|21,92
|3.190.260.904
|% 1,58
|
|SISE
|52,80
|3.180.751.541
|% -3,21
|
|EBEBK
|80,60
|2.804.296.457
|% 6,33
|
|ZOREN
|4,70
|898.923.173
|% -1,88
|
|SKBNK
|5,75
|1.032.194.559
|% 2,13
|
|YKBNK
|16,15
|2.575.416.620
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,23
|1.293.690.863
|% -1,44
|
|ISCTR
|21,92
|3.190.260.904
|% 1,58
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0155
|27,0219
|% 0,15
|
|Euro
|28,8143
|28,8260
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,3610
|33,5283
|% 0,16
|
|Frank
|29,9678
|30,1484
|% 0,09
|
|Riyal
|7,1813
|7,2173
|% 0,13
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|0,25
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.672
|2,28
|
|Cumhuriyet
|11.313
|11.484
|-13,00
|
|Tam
|11.067
|11.139
|6,00
|
|Yarım
|5.551
|5.592
|2,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.796
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,03
|20,05
|0,05
|
|B. Petrol
|94,57
|94,57
|0,64
|
Seans Raporu
16:43
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