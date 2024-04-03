***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.04.2024 10:00
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266119
BIST
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11:228.972
En Düşük
|Değişim
|: -0,76%
|| -68,76
|Açılış
|: 8.983
|
|Önceki Kapanış
|: 9.041
|
8.903
En Yüksek
9.011
11:2232,0143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0327
|Açılış
|: 32,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
32,1169
En Düşük
31,9532
11:2234,5358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0138
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,8000
|
34,6519
En Düşük
34,4233
11:222.335,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -14,78
|Açılış
|: 2.335,46
|
|Önceki Kapanış
|: 2.350,48
|
2.360,34
En Düşük
2.333,67
BIST En Aktif Hisseler11:22
|ODINE
|77,65
|1.394.227.337
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|999.233
|% 9,99
|
|AKENR
|16,89
|106.626.389
|% 9,96
|
|YAYLA
|22,00
|4.800.356
|% 9,89
|
|SRVGY
|291,75
|40.202.832
|% 9,37
|
|BASCM
|14,67
|455.724
|% -10,00
|
|PEKGY
|10,09
|329.141.708
|% -9,99
|
|DOBUR
|154,40
|11.927.709
|% -9,97
|
|UZERB
|390,00
|1.817.400
|% -9,30
|
|SELVA
|14,00
|41.371.600
|% -8,79
|
|THYAO
|298,50
|2.790.215.997
|% 0,51
|
|SAHOL
|81,95
|1.883.504.024
|% -4,04
|
|ZOREN
|5,49
|1.545.970.142
|% -8,35
|
|TUPRS
|167,90
|1.416.176.941
|% -4,49
|
|ODINE
|77,65
|1.394.227.337
|% 9,99
|
|ZOREN
|5,49
|1.545.970.142
|% -8,35
|
|ISCTR
|11,37
|982.576.136
|% -0,52
|
|EKGYO
|9,08
|422.979.534
|% 1,45
|
|YKBNK
|27,40
|1.015.806.647
|% -5,58
|
|PEKGY
|10,09
|329.141.708
|% -9,99
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0087
|32,0143
|% -0,10
|
|Euro
|34,5237
|34,5358
|% -0,04
|
|Sterlin
|40,2303
|40,4319
|% -0,81
|
|Frank
|35,2152
|35,3918
|% -0,83
|
|Riyal
|8,5301
|8,5729
|% -0,77
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,22
|26,25
|% 0,66
|
|Platin
|918,43
|920,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|997,06
|1.000,24
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,03
|89,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.269,63
|2.269,85
|% 0,66
|