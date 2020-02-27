***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.02.2020 16:16
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2020 - 31/12/2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI
KARAR NO : 2020/5
KARAR TARİH : 27/02/2020
BAŞKAN : FREDERIC ROBERT COLLEY
ÜYELER : ERGİN ERKEK, OSMAN BAŞARAN, MEHMET ALİ GÜNEYSU, ARDA BATU
GÜNDEM : Bağımsız Dış Denetim Şirketinin Seçilmesi
KARAR : Gündemindeki konuyu müzakere eden Yönetim Kurulumuz, Genel Kurula 2020 mali yılı için Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak yapılacak bağımsız denetim hizmeti ile ilgili olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. şirketinin atanmasının ve bu konuda bir anlaşma yapılmasının önerilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822020
BIST
17:05111.684
En Yüksek
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17:056,7792
En Yüksek
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|: 6,7660
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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328,21
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|KRONT
|24,68
|68.140.414
|% 19,92
|
|OYAYO
|3,38
|60.864.419
|% 14,97
|
|OLMIP
|4,73
|14.130.560
|% 10,51
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|ALGYO
|15,53
|146.873.584
|% -12,75
|
|SNPAM
|5,64
|1.938.073
|% -10,48
|
|HALKS
|3,24
|135.239
|% -10,00
|
|MRSHL
|54,05
|17.030.941
|% -9,92
|
|BURCE
|6,83
|4.245.570
|% -9,66
|
|THYAO
|12,54
|2.322.581.381
|% -5,29
|
|ASELS
|28,02
|1.087.225.918
|% -3,38
|
|KRDMD
|2,79
|814.877.389
|% -4,12
|
|IHLGM
|1,32
|538.257.511
|% -0,75
|
|GARAN
|10,27
|471.584.999
|% -3,39
|
|IHLGM
|1,32
|538.257.511
|% -0,75
|
|KRDMD
|2,79
|814.877.389
|% -4,12
|
|EKGYO
|1,50
|334.353.951
|% -1,32
|
|THYAO
|12,54
|2.322.581.381
|% -5,29
|
|ODAS
|2,08
|311.256.270
|% -4,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9339
|7,9737
|% 0,19
|
|Frank
|6,3468
|6,3850
|% 1,13
|
|Riyal
|1,6407
|1,6490
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|14,23
|
|Altın Gr.
|328
|328
|3,71
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.200
|19,00
|
|Tam
|2.159
|2.213
|23,61
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|11,42
|
|Çeyrek
|523
|535
|5,72
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,99
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,03
|
|B. Petrol
|51,09
|51,09
|-1,72
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