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***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

27.02.2020 16:16
GÜNCEL HABERLER



***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2020 - 31/12/2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI
KARAR NO : 2020/5
KARAR TARİH : 27/02/2020
BAŞKAN : FREDERIC ROBERT COLLEY
ÜYELER : ERGİN ERKEK, OSMAN BAŞARAN, MEHMET ALİ GÜNEYSU, ARDA BATU
GÜNDEM : Bağımsız Dış Denetim Şirketinin Seçilmesi
KARAR : Gündemindeki konuyu müzakere eden Yönetim Kurulumuz, Genel Kurula 2020 mali yılı için Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak yapılacak bağımsız denetim hizmeti ile ilgili olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. şirketinin atanmasının ve bu konuda bir anlaşma yapılmasının önerilmesine karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822020


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Yarım 1.044 1.071 11,42  
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