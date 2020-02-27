***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01/01/2020 - 31/12/2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarFEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.YÖNETİM KURULU KARARIKARAR NO : 2020/5KARAR TARİH : 27/02/2020BAŞKAN : FREDERIC ROBERT COLLEYÜYELER : ERGİN ERKEK, OSMAN BAŞARAN, MEHMET ALİ GÜNEYSU, ARDA BATUGÜNDEM : Bağımsız Dış Denetim Şirketinin SeçilmesiKARAR : Gündemindeki konuyu müzakere eden Yönetim Kurulumuz, Genel Kurula 2020 mali yılı için Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak yapılacak bağımsız denetim hizmeti ile ilgili olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. şirketinin atanmasının ve bu konuda bir anlaşma yapılmasının önerilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822020BIST