***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
22.10.2021 18:11
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01/01/2021 - 30/09/2021 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972038
BIST
18:051.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 24,51
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.485
En Düşük
1.454
18:059,6274
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1273
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
18:0511,2033
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1235
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
18:05557,83
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 12,61
|Açılış
|: 557,83
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
561,30
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|65,65
|62.677.520
|% 9,97
|
|GESAN
|22,82
|35.567.486
|% 3,07
|
|KZBGY
|28,10
|50.008.960
|% 2,18
|
|ESCAR
|22,20
|14.437.274
|% 1,93
|
|AGESA
|21,44
|4.684.850
|% 1,52
|
|GLCVY
|14,16
|643.563.244
|% -5,66
|
|ANGEN
|24,14
|859.842.171
|% -2,43
|
|ORCAY
|13,53
|29.794.042
|% -2,03
|
|KIMMR
|3,22
|17.441.150
|% 0,00
|
|MAREN
|8,43
|159.848.184
|% 0,60
|
|ANGEN
|24,14
|859.842.171
|% -2,43
|
|GLCVY
|14,16
|643.563.244
|% -5,66
|
|MAREN
|8,43
|159.848.184
|% 0,60
|
|TEZOL
|13,91
|33.095.032
|% 0,80
|
|ORCAY
|13,53
|29.794.042
|% -2,03
|
|GLCVY
|14,16
|643.563.244
|% -5,66
|
|ANGEN
|24,14
|859.842.171
|% -2,43
|
|MAREN
|8,43
|159.848.184
|% 0,60
|
|KIMMR
|3,22
|17.441.150
|% 0,00
|
|TEZOL
|13,91
|33.095.032
|% 0,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6229
|9,6274
|% 1,34
|
|Euro
|11,1920
|11,2033
|% 1,11
|
|Sterlin
|13,2210
|13,2873
|% 1,09
|
|Frank
|10,4646
|10,5276
|% 1,44
|
|Riyal
|2,5611
|2,5739
|% 1,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|18,54
|
|Altın Gr.
|560
|560
|15,27
|
|Cumhuriyet
|3.680
|3.736
|112,00
|
|Tam
|3.666
|3.758
|117,77
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|56,97
|
|Çeyrek
|889
|909
|28,49
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,58
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|0,27
|
|B. Petrol
|85,00
|85,00
|0,39
|
Seans Raporu
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