***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.276.790 1.073 -393.381 7.138.395 2.124.813 20.336.041 43.483.731 43.483.731Transferler0 0 0 1.765.228 18.570.813 -20.336.041 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-316.963 31.001.580 30.684.617 30.684.617Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -316.963 0 0 31.001.580 30.684.617 30.684.617Kar Payları0 0 0 0 -18.366.119 0 -18.366.119 -18.366.119Dönem Sonu Bakiyeler14.276.790 1.073 -710.344 8.903.623 2.329.507 31.001.580 55.802.229 55.802.229Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.276.790 1.073 -710.344 8.903.623 2.329.507 31.001.580 55.802.229 55.802.229Transferler0 0 0 2.699.357 28.302.223 -31.001.580 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.004 31.540.181 31.546.185 31.546.185Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 6.004 0 0 31.540.181 31.546.185 31.546.185Kar Payları0 0 0 0 -27.707.413 0 -27.707.413 -27.707.413Dönem Sonu Bakiyeler14.276.790 1.073 -704.340 11.602.980 2.924.317 31.540.181 59.641.001 59.641.001Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI36.450.180 29.118.480Dönem Karı (Zararı)31.540.181 31.001.580Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.902.325 9.234.797Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 1.514.962 1.221.898Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler569.890 37.106Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 347.590 207.471Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 222.300 -170.365Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18,19 -283.764 -755.421Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.554.367 8.748.714Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-453.130 -17.500Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -453.130 -17.500İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.655.773 -817.565Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -403.533 -2.110.147Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.475 3.429.165Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -353.765 -1.417.711Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -249.989 -307.507Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 1.875.744 -274.322Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 16.984 -27.988Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 -154.108İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler779.807 45.053Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)141.925 403.652Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)637.882 -358.599Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları43.098.279 39.418.812Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -84.746 -147.803Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.563.353 -10.152.529YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.917.976 -1.146.143Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri569.890 17.500Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 569.890 17.500Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.606.221 -1.625.017Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -3.606.221 -1.625.017Alınan Faiz18 118.355 461.374FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-28.230.741 -18.072.072Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-688.737 0Ödenen Temettüler14 -27.707.413 -18.366.119Ödenen Faiz19 -23.129 0Alınan Faiz19 188.538 294.047YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.301.463 9.900.265NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.301.463 9.900.265DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 34.730.399 24.830.134DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 40.031.862 34.730.399Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 40.031.862 34.730.399Ticari Alacaklar8.154.975 7.751.442İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 8.154.975 7.751.442Diğer Alacaklar96.349 86.874İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 96.349 86.874Stoklar7 5.519.651 5.165.886Peşin Ödenmiş Giderler8 598.037 348.048Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 0 17.229Diğer Dönen Varlıklar13 435.870 566.637ARA TOPLAM54.836.744 48.666.515TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR54.836.744 48.666.515DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.551 14.708İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 3.551 14.708Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.796.951 1.589.527Maddi Duran Varlıklar10 12.066.175 10.299.100Kullanım Hakkı Varlıkları695.687 0Ertelenmiş Vergi Varlığı21 265.720 378.422TOPLAM DURAN VARLIKLAR14.828.084 12.281.757TOPLAM VARLIKLAR69.664.828 60.948.272KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar813.474 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar813.474 0Ticari Borçlar4.727.238 2.851.494İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 1.514.011 1.792.384İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 3.213.227 1.059.110Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 276.557 259.573Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 1.862.777 0Kısa Vadeli Karşılıklar427.686 205.386Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 2.988 46.434Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 424.698 158.952Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 219.407 388.048ARA TOPLAM8.327.139 3.704.501TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.327.139 3.704.501UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar1.696.688 1.441.542Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 1.696.688 1.441.542TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.696.688 1.441.542TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.023.827 5.146.043ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar59.641.001 55.802.229Ödenmiş Sermaye14 14.276.790 14.276.790Sermaye Düzeltme Farkları14 1.073 1.073Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-704.340 -710.344Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-704.340 -710.344Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-704.340 -710.344Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 11.602.980 8.903.623Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.924.317 2.329.507Net Dönem Karı veya Zararı31.540.181 31.001.580TOPLAM ÖZKAYNAKLAR59.641.001 55.802.229TOPLAM KAYNAKLAR69.664.828 60.948.272Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 114.828.282 92.175.943Satışların Maliyeti15 -82.515.837 -66.001.916TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)32.312.445 26.174.027BRÜT KAR (ZARAR)32.312.445 26.174.027Genel Yönetim Giderleri16 -2.958.121 -3.041.815Pazarlama Giderleri16 -1.906.587 -1.512.176Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 5.355.999 8.302.709Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -894.921 -1.511.772ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)31.908.815 28.410.973Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 5.131.679 14.170.141Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -629.076 -1.546.981FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)36.411.418 41.034.133Finansman Gelirleri19 6.949.539 6.439.021Finansman Giderleri20 -3.266.409 -7.876.968SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)40.094.548 39.596.186Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.554.367 -8.594.606Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -8.443.359 -8.669.473Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -111.008 74.867SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)31.540.181 31.001.580DÖNEM KARI (ZARARI)31.540.181 31.001.580Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları31.540.181 31.001.580Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.004 -316.963Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 7.698 -396.204Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.694 79.241Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -1.694 79.241Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.004 -316.963TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.546.185 30.684.617Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları31.546.185 30.684.617http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821774BIST