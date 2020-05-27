***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.276.790 1.073 -710.344 8.903.623 2.329.507 31.001.580 55.802.229 55.802.229Transferler2.699.357 28.302.223 -31.001.580 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-304.085 8.485.241 8.181.156 8.181.156Kar Payları-23.551.301 -23.551.301 -23.551.301Dönem Sonu Bakiyeler14.276.790 1.073 -1.014.429 11.602.980 7.080.429 8.485.241 40.432.084 40.432.084Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.276.790 1.073 -704.340 11.602.980 2.924.317 31.540.181 59.641.001 59.641.001Transferler31.540.181 -31.540.181 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-757.915 8.656.641 7.898.726 7.898.726Kar Payları-1.720.050 -30.903.721 -32.623.771 -32.623.771Dönem Sonu Bakiyeler14.276.790 1.073 -1.462.255 9.882.930 3.560.777 8.656.641 34.915.956 34.915.956Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.115.774 -5.886.584Dönem Karı (Zararı)8.656.641 8.485.241Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.725.481 2.844.987Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 440.339 408.411Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler839.765 240.781Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler497.148 76.775Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler342.617 164.006Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 -10.306 -112.598Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.455.683 2.595.923Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -287.530Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler10,18 0 -287.530İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.035.745 -17.152.636Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 2.380.272 -3.266.724Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11.057 -13.529.656Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -1.035.812 -1.404.868Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -167.631 39.655Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -888.241 1.374.286Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 124.535 63.274Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 391.363Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 -267.628İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler611.565 -552.338Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-444.416 -1.341.026Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.055.981 788.688Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.417.867 -5.822.408Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -439.316 -36.951Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.862.777 -27.225YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.914 -809.919Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 450.841Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 0 450.841Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.914 -1.265.513Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -3.914 -1.265.513Alınan Faiz18 0 4.753FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-32.787.387 -23.535.970Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-173.922 -92.514Ödenen Temettüler-32.623.771 -23.551.301Ödenen Faiz-3.717 -3.334Alınan Faiz14.023 111.179YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.675.527 -30.232.473NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.675.527 -30.232.473DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 40.031.862 34.730.399DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 18.356.335 4.497.926Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 18.356.335 40.031.862Ticari Alacaklar5.774.703 8.154.975İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 5.774.703 8.154.975Diğer Alacaklar85.292 96.349İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 85.292 96.349Stoklar7 6.555.463 5.519.651Peşin Ödenmiş Giderler8 765.668 598.037Diğer Dönen Varlıklar13 712.655 435.870ARA TOPLAM32.250.116 54.836.744TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR32.250.116 54.836.744DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.551 3.551İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 3.551 3.551Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.754.354 1.796.951Maddi Duran Varlıklar10 11.672.346 12.066.175Kullanım Hakkı Varlıkları521.766 695.687Ertelenmiş Vergi Varlığı21 540.920 265.720TOPLAM DURAN VARLIKLAR14.492.937 14.828.084TOPLAM VARLIKLAR46.743.053 69.664.828KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar777.042 813.474Ticari Borçlar3.838.997 4.727.238İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 1.839.868 1.514.011İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.999.129 3.213.227Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 401.092 276.557Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 2.539.018 1.862.777Kısa Vadeli Karşılıklar693.154 427.686Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 225.356 2.988Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 467.798 424.698Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.275.388 219.407ARA TOPLAM9.524.691 8.327.139TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.524.691 8.327.139UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar2.302.406 1.696.688Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 2.302.406 1.696.688TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.302.406 1.696.688TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.827.097 10.023.827ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar34.915.956 59.641.001Ödenmiş Sermaye14 14.276.790 14.276.790Sermaye Düzeltme Farkları14 1.073 1.073Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.462.255 -704.340Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.462.255 -704.340Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.462.255 -704.340Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 9.882.930 11.602.980Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.560.777 2.924.317Net Dönem Karı veya Zararı8.656.641 31.540.181TOPLAM ÖZKAYNAKLAR34.915.956 59.641.001TOPLAM KAYNAKLAR46.743.053 69.664.828Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 24.255.217 26.628.265Satışların Maliyeti15 -16.647.384 -19.097.306TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.607.833 7.530.959BRÜT KAR (ZARAR)7.607.833 7.530.959Genel Yönetim Giderleri16 -852.525 -545.889Pazarlama Giderleri