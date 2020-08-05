***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.276.790 1.073 -710.344 8.903.623 2.329.507 31.001.580 55.802.229 0 55.802.229Transferler0 0 0 2.699.357 28.302.223 -31.001.580 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -254.601 0 0 16.360.935 16.106.334 0 16.106.334Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -254.601 0 0 16.360.935 16.106.334 16.106.334Kar Payları12 0 0 0 0 -27.707.413 0 -27.707.413 -27.707.413Dönem Sonu Bakiyeler14.276.790 1.073 -964.945 11.602.980 2.924.317 16.360.935 44.201.150 0 44.201.150Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.276.790 1.073 -704.340 11.602.980 2.924.317 31.540.181 59.641.001 0 59.641.001Transferler0 0 0 -1.720.050 33.260.231 -31.540.181 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -723.847 0 0 12.466.399 11.742.552 11.742.552Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -723.847 0 0 12.466.399 11.742.552 11.742.552Kar Payları12 0 0 0 0 -32.623.771 0 -32.623.771 -32.623.771Dönem Sonu Bakiyeler14.276.790 1.073 -1.428.187 9.882.930 3.560.777 12.466.399 38.759.782 0 38.759.782Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.812.878 16.261.273Dönem Karı (Zararı)12.466.399 16.360.935Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.717.794 5.733.600Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 1.057.898 887.537Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler724.921 859.896Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler306.208 281.846Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler418.713 578.050Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-15.323 -205.649Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -19.506 -212.400Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.183 6.751Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.950.298 4.642.658Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -450.842Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -450.842İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler632.960 -3.058.062Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 2.971.022 -110.287Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler66.176 -33.403Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5 280.883 -1.811.299Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)82.409 117.372Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -4.173.115 -1.070.524Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 -28.344 85.708İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.433.929 -235.629Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)11 32.838 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)11 1.401.091 -235.629Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.817.153 19.036.473Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -439.295 -53.748Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.564.980 -2.721.452YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.914 -99.401Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.101.541Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 0 1.101.541Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.914 -1.281.586Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -3.914 -1.281.586Alınan Faiz18 0 80.644FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-32.840.344 -27.783.592Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-231.896 -201.184Ödenen Temettüler-32.623.771 -27.707.413Ödenen Faiz-4.183 -6.751Alınan Faiz19.506 131.756YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.031.380 -11.621.720NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.031.380 -11.621.720DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 40.031.862 34.730.399DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 21.000.482 23.108.679Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 21.000.482 40.031.862Ticari Alacaklar5.183.953 8.154.975İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 5.182.189 8.154.975İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.764 0Diğer Alacaklar30.173 96.349İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar30.173 96.349Stoklar5 5.238.768 5.519.651Peşin Ödenmiş Giderler515.628 598.037Diğer Dönen Varlıklar11 403.032 435.870ARA TOPLAM32.372.036 54.836.744TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR32.372.036 54.836.744DURAN VARLIKLARTicari Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarDiğer Alacaklar3.551 3.551İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.551 3.551Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 1.669.162 1.796.951Maddi Duran Varlıklar7 11.139.981 12.066.175Kullanım Hakkı Varlıkları463.792 695.687Ertelenmiş Vergi Varlığı18 513.971 265.720TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.790.457 14.828.084TOPLAM VARLIKLAR46.162.493 69.664.828KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar795.321 813.474Ticari Borçlar554.123 4.727.238İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 46.826 1.514.011İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 507.297 3.213.227Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 248.213 276.557Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 898.086 1.862.777Kısa Vadeli Karşılıklar914.097 427.686Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 218.470 2.988Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 695.627 424.698Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 1.620.498 219.407ARA TOPLAM5.030.338 8.327.139TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.030.338 8.327.139UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar2.372.373 1.696.688Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 2.372.373 1.696.688TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.372.373 1.696.688TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.402.711 10.023.827ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar38.759.782 59.641.001Ödenmiş Sermaye12 14.276.790 14.276.790Sermaye Düzeltme Farkları12 1.073 1.073Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.428.187 -704.340Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.428.187 -704.340Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.428.187 -704.340Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 9.882.930 11.602.980Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.560.777 2.924.317Net Dönem Karı veya Zararı12.466.399 31.540.181TOPLAM ÖZKAYNAKLAR38.759.782 59.641.001TOPLAM KAYNAKLAR46.162.493 69.664.828Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 33.057.543 56.999.966 8.802.326 30.371.701Satışların Maliyeti13 -23.878.065 -40.654.346 -7.230.681 -21.557.040TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.179.478 16.345.620 1.571.645 8.814.661BRÜT KAR (ZARAR)9.179.478 16.345.620 1.571.645 8.814.661Genel Yönetim Giderleri14 -1.231.827 -1.495.798 -379.302 -949.909Pazarlama Giderleri14 -386.303 -967.812 -44.204 -528.278Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 2.224.159 3.204.827 783.356 1.164.848Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -880.194 -922.855 -81.598 -258.780ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.905.313 16.163.982 1.849.897 8.242.542Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 2.348.796 2.728.577 1.230.137 1.303.770Yatırım Faaliyetlerinden Giderler16 -109 -358.233 0 -355.875FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.254.000 18.534.326 3.080.034 9.190.437Finansman Gelirleri17 4.758.054 2.973.455 1.343.016 1.178.972Finansman Giderleri17 -595.357 -504.188 -118.677 -255.373SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.416.697 21.003.593 4.304.373 10.114.036Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.950.298 -4.642.658 -494.615 -2.267.275Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -3.017.587 -4.927.357 -476.183 -2.331.434Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 67.289 284.699 -18.432 64.159SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.466.399 16.360.935 3.809.758 7.846.761DÖNEM KARI (ZARARI)12.466.399 16.360.935 3.809.758 7.846.761Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları12.466.399 16.360.935 3.809.758 7.846.761Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-723.847 -254.601 34.068 49.484Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-904.809 -318.251 42.585 61.855Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler180.962 63.650 -8.517 -12.371Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 180.962 63.650 -8.517 -12.371Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-723.847 -254.601 34.068 49.484TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.742.552 16.106.334 3.843.826 7.896.245Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11.742.552 16.106.334 3.843.826 7.896.245http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865487BIST