***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2020 18:18
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -710.344 8.903.623 2.329.507 31.001.580 55.802.229 55.802.229
Transferler
12 0 0 0 2.699.357 28.302.223 -31.001.580 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -246.039 0 0 22.032.481 21.786.442 21.786.442
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -246.039 0 0 22.032.481 21.786.442 21.786.442
Kar Payları
12 0 0 0 0 -27.707.413 0 -27.707.413 -27.707.413
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -956.383 11.602.980 2.924.317 22.032.481 49.881.258 49.881.258
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -704.340 11.602.980 2.924.317 31.540.181 59.641.001 59.641.001
Transferler
12 0 0 0 -1.720.050 33.260.231 -31.540.181 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -809.573 0 0 20.394.531 19.584.958 19.584.958
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -809.573 0 0 20.394.531 19.584.958 19.584.958
Kar Payları
12 0 0 0 0 -32.623.771 0 -32.623.771 -32.623.771
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -1.513.913 9.882.930 3.560.777 20.394.531 46.602.188 46.602.188
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.375.971 22.801.263
Dönem Karı (Zararı)
20.394.531 22.032.481
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.465.384 7.750.576
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 1.125.227 1.026.921
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
137.389 1.141.007
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
381.391 216.796
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-244.002 924.211
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 19.078 -211.699
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23.467 -285.166
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.389 73.467
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.183.690 6.245.189
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -450.842
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -450.842
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.926 -1.993.645
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 3.538.152 -1.214.954
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
96.349 146.983
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -4.501.087 -1.984.495
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
259.953 -319.834
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -640.821 1.586.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 132.703 25.105
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.087.825 -232.506
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -934.378 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
11 2.022.203 -232.506
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
26.832.989 27.789.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -439.295 -53.748
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.017.723 -4.934.401
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-41.144 -61.563
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.101.541
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 0 1.101.541
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.144 -1.281.586
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -41.144 -1.281.586
Alınan Faiz
18 0 118.482
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.173.393 -27.820.255
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-521.766 -270.315
Ödenen Temettüler
-32.623.771 -27.707.413
Alınan Faiz
-27.856 157.473
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.838.566 -5.080.555
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.838.566 -5.080.555
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 40.031.862 34.730.399
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 30.193.296 29.649.844
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 30.193.296 40.031.862
Ticari Alacaklar
4.616.823 8.154.975
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 4.616.823 8.154.975
Diğer Alacaklar
0 96.349
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 96.349
Stoklar
5 10.020.738 5.519.651
Peşin Ödenmiş Giderler
338.084 598.037
Diğer Dönen Varlıklar
11 1.370.248 435.870
ARA TOPLAM
46.539.189 54.836.744
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.539.189 54.836.744
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
3.435 3.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.435 3.551
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.668.102 1.796.951
Maddi Duran Varlıklar
7 11.110.941 12.066.175
Kullanım Hakkı Varlıkları
173.922 695.687
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 970.492 265.720
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.926.892 14.828.084
TOPLAM VARLIKLAR
60.466.081 69.664.828
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
912.689 813.474
Ticari Borçlar
4.086.417 4.727.238
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.806.984 1.514.011
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 2.279.433 3.213.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 409.260 276.557
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 2.668.345 1.862.777
Kısa Vadeli Karşılıklar
960.955 427.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 69.123 2.988
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 891.832 424.698
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 2.241.611 219.407
ARA TOPLAM
11.279.277 8.327.139
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.279.277 8.327.139
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.584.616 1.696.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 2.584.616 1.696.688
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.584.616 1.696.688
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.863.893 10.023.827
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
46.602.188 59.641.001
Ödenmiş Sermaye
12 14.276.790 14.276.790
Sermaye Düzeltme Farkları
12 1.073 1.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.513.913 -704.340
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.513.913 -704.340
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.513.913 -704.340
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 9.882.930 11.602.980
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.560.777 2.924.317
Net Dönem Karı veya Zararı
20.394.531 31.540.181
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
46.602.188 59.641.001
TOPLAM KAYNAKLAR
60.466.081 69.664.828
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 47.300.431 88.702.173 14.242.888 31.702.207
Satışların Maliyeti
13 -33.495.438 -63.429.554 -9.617.373 -22.910.899
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.804.993 25.272.619 4.625.515 8.791.308
BRÜT KAR (ZARAR)
13.804.993 25.272.619 4.625.515 8.791.308
Genel Yönetim Giderleri
14 -2.039.658 -2.518.945 -807.831 -887.456
Pazarlama Giderleri
14 -643.102 -1.492.252 -256.799 -524.440
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 3.145.408 4.334.532 921.249 1.129.705
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.052.337 -1.846.624 -172.143 -923.769
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.215.304 23.749.330 4.309.991 7.585.348
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 3.657.896 4.069.420 1.309.100 1.340.843
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -109 -601.547 0 -243.314
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.873.091 27.217.203 5.619.091 8.682.877
Finansman Gelirleri
17 9.301.990 3.937.756 4.543.936 964.301
Finansman Giderleri
17 -596.860 -2.877.289 -1.503 -2.373.101
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.578.221 28.277.670 10.161.524 7.274.077
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.183.690 -6.245.189 -2.233.392 -1.711.398
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -5.686.068 -6.576.538 -2.668.481 -1.649.181
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 502.378 331.349 435.089 -62.217
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.394.531 22.032.481 7.928.132 5.562.679
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.394.531 22.032.481 7.928.132 5.562.679
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.394.531 22.032.481 7.928.132 5.562.679
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-809.573 -246.039 -85.726 -72.922
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -1.011.967 -307.549 -107.158 -93.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
202.394 61.510 21.432 20.567
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 202.394 61.510 21.432 20.567
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-809.573 -246.039 -85.726 -72.922
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.584.958 21.786.442 7.842.406 5.489.757
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19.584.958 21.786.442 7.842.406 5.489.757
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884002
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