***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.276.790 1.073 -710.344 8.903.623 2.329.507 31.001.580 55.802.229 55.802.229Transferler12 0 0 0 2.699.357 28.302.223 -31.001.580 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -246.039 0 0 22.032.481 21.786.442 21.786.442Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -246.039 0 0 22.032.481 21.786.442 21.786.442Kar Payları12 0 0 0 0 -27.707.413 0 -27.707.413 -27.707.413Dönem Sonu Bakiyeler14.276.790 1.073 -956.383 11.602.980 2.924.317 22.032.481 49.881.258 49.881.258Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.276.790 1.073 -704.340 11.602.980 2.924.317 31.540.181 59.641.001 59.641.001Transferler12 0 0 0 -1.720.050 33.260.231 -31.540.181 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -809.573 0 0 20.394.531 19.584.958 19.584.958Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -809.573 0 0 20.394.531 19.584.958 19.584.958Kar Payları12 0 0 0 0 -32.623.771 0 -32.623.771 -32.623.771Dönem Sonu Bakiyeler14.276.790 1.073 -1.513.913 9.882.930 3.560.777 20.394.531 46.602.188 46.602.188Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.375.971 22.801.263Dönem Karı (Zararı)20.394.531 22.032.481Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.465.384 7.750.576Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 1.125.227 1.026.921Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler137.389 1.141.007Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler381.391 216.796Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-244.002 924.211Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17 19.078 -211.699Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23.467 -285.166Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-4.389 73.467Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.183.690 6.245.189Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -450.842Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -450.842İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-26.926 -1.993.645Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 3.538.152 -1.214.954Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler96.349 146.983Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5 -4.501.087 -1.984.495Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)259.953 -319.834Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -640.821 1.586.056Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 132.703 25.105İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.087.825 -232.506Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -934.378 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)11 2.022.203 -232.506Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları26.832.989 27.789.412Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -439.295 -53.748Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.017.723 -4.934.401YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-41.144 -61.563Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.101.541Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 0 1.101.541Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-41.144 -1.281.586Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -41.144 -1.281.586Alınan Faiz18 0 118.482FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-33.173.393 -27.820.255Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-521.766 -270.315Ödenen Temettüler-32.623.771 -27.707.413Alınan Faiz-27.856 157.473YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.838.566 -5.080.555NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.838.566 -5.080.555DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 40.031.862 34.730.399DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 30.193.296 29.649.844Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 30.193.296 40.031.862Ticari Alacaklar4.616.823 8.154.975İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 4.616.823 8.154.975Diğer Alacaklar0 96.349İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 96.349Stoklar5 10.020.738 5.519.651Peşin Ödenmiş Giderler338.084 598.037Diğer Dönen Varlıklar11 1.370.248 435.870ARA TOPLAM46.539.189 54.836.744TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR46.539.189 54.836.744DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.435 3.551İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.435 3.551Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 1.668.102 1.796.951Maddi Duran Varlıklar7 11.110.941 12.066.175Kullanım Hakkı Varlıkları173.922 695.687Ertelenmiş Vergi Varlığı18 970.492 265.720TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.926.892 14.828.084TOPLAM VARLIKLAR60.466.081 69.664.828KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar912.689 813.474Ticari Borçlar4.086.417 4.727.238İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 1.806.984 1.514.011İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 2.279.433 3.213.227Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 409.260 276.557Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 2.668.345 1.862.777Kısa Vadeli Karşılıklar960.955 427.686Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 69.123 2.988Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 891.832 424.698Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 2.241.611 219.407ARA TOPLAM11.279.277 8.327.139TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.279.277 8.327.139UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar2.584.616 1.696.688Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 2.584.616 1.696.688TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.584.616 1.696.688TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.863.893 10.023.827ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar46.602.188 59.641.001Ödenmiş Sermaye12 14.276.790 14.276.790Sermaye Düzeltme Farkları12 1.073 1.073Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.513.913 -704.340Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.513.913 -704.340Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.513.913 -704.340Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 9.882.930 11.602.980Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.560.777 2.924.317Net Dönem Karı veya Zararı20.394.531 31.540.181TOPLAM ÖZKAYNAKLAR46.602.188 59.641.001TOPLAM KAYNAKLAR60.466.081 69.664.828Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 47.300.431 88.702.173 14.242.888 31.702.207Satışların Maliyeti13 -33.495.438 -63.429.554 -9.617.373 -22.910.899TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.804.993 25.272.619 4.625.515 8.791.308BRÜT KAR (ZARAR)13.804.993 25.272.619 4.625.515 8.791.308Genel Yönetim Giderleri14 -2.039.658 -2.518.945 -807.831 -887.456Pazarlama Giderleri14 -643.102 -1.492.252 -256.799 -524.440Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 3.145.408 4.334.532 921.249 1.129.705Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -1.052.337 -1.846.624 -172.143 -923.769ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.215.304 23.749.330 4.309.991 7.585.348Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 3.657.896 4.069.420 1.309.100 1.340.843Yatırım Faaliyetlerinden Giderler16 -109 -601.547 0 -243.314FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.873.091 27.217.203 5.619.091 8.682.877Finansman Gelirleri17 9.301.990 3.937.756 4.543.936 964.301Finansman Giderleri17 -596.860 -2.877.289 -1.503 -2.373.101SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)25.578.221 28.277.670 10.161.524 7.274.077Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.183.690 -6.245.189 -2.233.392 -1.711.398Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -5.686.068 -6.576.538 -2.668.481 -1.649.181Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 502.378 331.349 435.089 -62.217SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.394.531 22.032.481 7.928.132 5.562.679DÖNEM KARI (ZARARI)20.394.531 22.032.481 7.928.132 5.562.679Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları20.394.531 22.032.481 7.928.132 5.562.679Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-809.573 -246.039 -85.726 -72.922Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -1.011.967 -307.549 -107.158 -93.489Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler202.394 61.510 21.432 20.567Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 202.394 61.510 21.432 20.567Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-809.573 -246.039 -85.726 -72.922TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.584.958 21.786.442 7.842.406 5.489.757Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları19.584.958 21.786.442 7.842.406 5.489.757http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884002BIST