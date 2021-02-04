***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.276.790 1.073 -710.344 8.903.623 2.329.507 31.001.580 55.802.229 0 55.802.229Transferler0 0 0 2.699.357 28.302.223 -31.001.580 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 6.004 0 0 31.540.181 31.546.185 0 31.546.185Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.004 0 31.540.181 31.546.185 0 31.546.185Kar Payları0 0 0 0 -27.707.413 -27.707.413 0 -27.707.413Dönem Sonu Bakiyeler14.276.790 1.073 -704.340 11.602.980 2.924.317 31.540.181 59.641.001 59.641.001Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.276.790 1.073 -704.340 11.602.980 2.924.317 31.540.181 59.641.001 59.641.001Transferler0 0 0 -1.720.050 33.260.231 -31.540.181 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -252.445 0 0 30.530.047 30.277.602 30.277.602Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -252.445 0 0 30.530.047 30.277.602 30.277.602Kar Payları0 0 0 0 -32.623.773 0 -32.623.773 -32.623.773Dönem Sonu Bakiyeler14.276.790 1.073 -956.785 9.882.930 3.560.775 30.530.047 57.294.830 57.294.830Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.905.050 36.450.180Dönem Karı (Zararı)30.530.047 31.540.181Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.072.474 9.902.325Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 1.548.686 1.514.962Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler315.046 357.080Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 187.837 347.590Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler127.209 9.490Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler174.452 -70.954Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18,19 -29.267 -306.893Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 203.719 235.939Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 8.034.290 8.554.367Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -453.130Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 0 -453.130İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.712.120 1.655.773Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -1.111.077 -403.533Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 7.747 -9.475Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -5.342.915 -353.765Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -419.659 -249.989Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 2.727.598 1.875.744Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 159.331 16.984İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler266.855 779.807Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)13 230.300 141.925Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13 36.555 637.882Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları36.890.401 43.098.279Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -439.295 -84.746Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.546.056 -6.563.353YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-149.648 -2.917.976Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 569.890Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 0 569.890Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-149.648 -3.606.221Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -149.648 -3.606.221Alınan Faiz18 0 118.355FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-33.034.600 -28.230.741Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-440.094 -688.737Ödenen Temettüler14 -32.623.773 -27.707.413Ödenen Faiz0 -23.129Alınan Faiz19 29.267 188.538YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.279.198 5.301.463NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.279.198 5.301.463DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 40.031.862 34.730.399DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 35.752.664 40.031.862Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 35.752.664 40.031.862Ticari Alacaklar9.266.052 8.154.975İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 9.258.288 8.154.975İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.764 0Diğer Alacaklar88.602 96.349İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 88.602 96.349Stoklar7 10.862.566 5.519.651Peşin Ödenmiş Giderler8 1.017.696 598.037Diğer Dönen Varlıklar13 205.570 435.870ARA TOPLAM57.193.150 54.836.744TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR57.193.150 54.836.744DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.551 3.551İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 3.551 3.551Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.630.179 1.796.951Maddi Duran Varlıklar10 10.874.949 12.066.175Kullanım Hakkı Varlıkları984.957 695.687Ertelenmiş Vergi Varlığı21 516.323 265.720TOPLAM DURAN VARLIKLAR14.009.959 14.828.084TOPLAM VARLIKLAR71.203.109 69.664.828KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar499.226 813.474Ticari Borçlar7.454.836 4.727.238İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 3.772.023 1.514.011İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 3.682.813 3.213.227Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 435.888 276.557Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 2.527.437 1.862.777Kısa Vadeli Karşılıklar325.580 427.686Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 53.184 2.988Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 272.396 424.698Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 255.962 219.407ARA TOPLAM11.498.929 8.327.139TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.498.929 8.327.139UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar486.949 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.922.401 1.696.688Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 1.922.401 1.696.688TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.409.350 1.696.688TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.908.279 10.023.827ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar57.294.830 59.641.001Ödenmiş Sermaye14 14.276.790 14.276.790Sermaye Düzeltme Farkları14 1.073 1.073Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-956.785 -704.340Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-956.785 -704.340Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-956.785 -704.340Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 9.882.930 11.602.980Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.560.775 2.924.317Net Dönem Karı veya Zararı30.530.047 31.540.181TOPLAM ÖZKAYNAKLAR57.294.830 59.641.001TOPLAM KAYNAKLAR71.203.109 69.664.828Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 87.193.556 114.828.282Satışların Maliyeti15 -60.514.251 -82.303.027TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)26.679.305 32.525.255BRÜT KAR (ZARAR)26.679.305 32.525.255Genel Yönetim Giderleri16 -3.243.813 -2.958.121Pazarlama Giderleri16 -1.303.457 -1.906.587Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 3.872.429 5.355.999Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -279.014 -894.921ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)25.725.450 32.121.625Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 5.142.407 5.131.679Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -109 -629.076FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)30.867.748 36.624.228Finansman Gelirleri19 11.070.712 6.949.539Finansman Giderleri20 -3.374.123 -3.479.219SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)38.564.337 40.094.548Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.034.290 -8.554.367Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -8.213.690 -8.443.359Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 179.400 -111.008SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)30.530.047 31.540.181DÖNEM KARI (ZARARI)30.530.047 31.540.181Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları30.530.047 31.540.181Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 22 0,02140000 0,02210000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-252.445 6.004Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -323.648 7.698Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler71.203 -1.694Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 71.203 -1.694Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-252.445 6.004TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)30.277.602 31.546.185Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları30.277.602 31.546.185http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907537BIST