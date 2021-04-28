***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.276.790 1.073 -704.340 11.602.980 2.924.317 31.540.181 59.641.001 59.641.001 119.282.002Transferler0 0 0 0 31.540.181 -31.540.181 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -757.915 0 0 8.656.641 7.898.726 7.898.726Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -757.915 0 0 8.656.641 7.898.726 7.898.726Kar Payları0 0 0 -1.720.050 -30.903.721 0 -32.623.771 -32.623.771Dönem Sonu Bakiyeler14.276.790 1.073 -1.462.255 9.882.930 3.560.777 8.656.641 34.915.956 34.915.956Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.276.790 1.073 -956.785 9.882.930 3.560.775 30.530.047 57.294.830 57.294.830Transferler0 0 0 -122.093 30.652.140 -30.530.047 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -748.402 0 0 12.635.260 11.886.858 11.886.858Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -748.402 0 0 12.635.260 11.886.858 11.886.858Kar Payları0 0 0 0 -30.104.964 0 -30.104.964 -30.104.964Dönem Sonu Bakiyeler14.276.790 1.073 -1.705.187 9.760.837 4.107.951 12.635.260 39.076.724 39.076.724Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.145.160 11.115.774Dönem Karı (Zararı)12.635.260 8.656.641Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.271.821 3.725.481Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 428.487 440.339Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.137.713 839.765Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 354.025 497.148Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler783.688 342.617Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler84.566 -10.306Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -11.161 -14.023Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 95.727 3.717Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 2.621.055 2.455.683İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.234.484 1.035.745Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 621.494 2.380.272Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler32.330 11.057İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 32.330 11.057Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -1.699.709 -1.035.812Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 268.173 -167.631Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -504.484 -888.241Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 142.482 124.535Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-94.770 611.565Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)13 -779.652 -444.416Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13 684.882 1.055.981Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları15.672.597 13.417.867Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 0 -439.316Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.527.437 -1.862.777YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.436 -3.914Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.436 -3.914Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -6.436 -3.914FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-30.220.184 -32.787.387Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-126.381 -173.922Ödenen Temettüler14 -30.104.964 -32.623.771Ödenen Faiz0 -3.717Alınan Faiz19 11.161 14.023YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.081.460 -21.675.527NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.081.460 -21.675.527DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 35.752.664 40.031.862DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 18.671.204 18.356.335Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 18.671.204 35.752.664Ticari Alacaklar8.644.558 9.266.052İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 8.644.558 9.258.288İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 0 7.764Diğer Alacaklar48.902 88.602İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 48.902 88.602Stoklar7 12.562.275 10.862.566Peşin Ödenmiş Giderler8 749.523 1.017.696Diğer Dönen Varlıklar13 985.222 205.570ARA TOPLAM41.661.684 57.193.150TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR41.661.684 57.193.150DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar10.921 3.551İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 10.921 3.551Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.587.230 1.630.179Maddi Duran Varlıklar10 10.661.547 10.874.949Kullanım Hakkı Varlıkları820.798 984.957Ertelenmiş Vergi Varlığı21 1.647.184 516.323TOPLAM DURAN VARLIKLAR14.727.680 14.009.959TOPLAM VARLIKLAR56.389.364 71.203.109KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar561.775 499.226İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar561.775 499.226Kiralama İşlemlerinden Borçlar561.775 499.226Ticari Borçlar6.950.352 7.454.836İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 3.055.928 3.772.023İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 3.894.424 3.682.813Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 578.370 435.888Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 3.502.449 2.527.437Kısa Vadeli Karşılıklar1.257.509 325.580Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 347.064 53.184Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 910.445 272.396Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.012.781 255.962ARA TOPLAM13.863.236 11.498.929TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.863.236 11.498.929UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar382.540 486.949İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar382.540 486.949Kiralama İşlemlerinden Borçlar382.540 486.949Uzun Vadeli Karşılıklar3.066.864 1.922.401Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 3.066.864 1.922.401TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.449.404 2.409.350TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.312.640 13.908.279ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar39.076.724 57.294.830Ödenmiş Sermaye14 14.276.790 14.276.790Sermaye Düzeltme Farkları14 1.073 1.073Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.705.187 -956.785Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.705.187 -956.785Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.705.187 -956.785Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 9.760.837 9.882.930Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.107.951 3.560.775Net Dönem Karı veya Zararı12.635.260 30.530.047TOPLAM ÖZKAYNAKLAR39.076.724 57.294.830TOPLAM KAYNAKLAR56.389.364 71.203.109Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 38.486.773 24.255.217Satışların Maliyeti15 -27.650.873 -16.647.384TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.835.900 7.607.833BRÜT KAR (ZARAR)10.835.900 7.607.833Genel Yönetim Giderleri16 -981.195 -852.525Pazarlama Giderleri16 -704.142 -342.099Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 3.013.596 1.440.803Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -980.625 -798.596ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.183.534 7.055.416Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 1.324.026 1.118.659Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 0 -109FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.507.560 8.173.966Finansman Gelirleri19 3.478.650 3.415.038Finansman Giderleri20 -729.895 -476.680SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.256.315 11.112.324Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.621.055 -2.455.683Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -3.502.449 -2.541.404Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 881.394 85.721SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.635.260 8.656.641DÖNEM KARI (ZARARI)12.635.260 8.656.641Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.635.260 8.656.641Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-748.402 -757.915Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -997.869 -947.394Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler249.467 189.479Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 249.467 189.479Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-748.402 -757.915TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.886.858 7.898.726Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları11.886.858 7.898.726http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931967BIST