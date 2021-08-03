***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









0 -1.720.050 33.260.231 -31.540.181 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -723.847 0 12.466.399 11.742.552 0 11.742.552Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-723.847 12.466.399 11.742.552 0 11.742.552Kar Payları0 0 0 0 -32.623.771 0 32.623.771 0 32.623.771Dönem Sonu Bakiyeler14.276.790 1.073 -1.428.187 9.882.930 3.560.777 12.466.399 38.759.782 0 38.759.782Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.276.790 1.073 -956.785 9.882.930 3.560.775 30.530.047 57.294.830 0 57.294.830Transferler0 0 0 -122.093 30.652.140 -30.530.047 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -589.839 0 25.017.486 24.427.647 0 24.427.647Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-589.839 25.017.486 24.427.647 0 24.427.647Dönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları0 0 0 0 -30.104.964 0 -30.104.964 0 -30.104.964Dönem Sonu Bakiyeler14.276.790 1.073 -1.546.624 9.760.837 4.107.951 25.017.486 51.617.513 0 51.617.513Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.496.641 13.812.878Dönem Karı (Zararı)25.017.486 12.466.399Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.470.272 4.717.794Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 1.080.899 1.057.898Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.721.206 724.921Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 442.261 306.208Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 1.278.945 418.713Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler176.425 -15.323Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-24.105 -19.506Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 200.530 4.183Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 7.491.742 2.950.298İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.393.761 632.960Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.036.142 2.971.022Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-399.000 66.176Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.467.686 280.883Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-849.452 82.409Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-941.700 -4.173.115Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)35.826 -28.344İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-735.607 1.433.929Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-568.667 32.838Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-166.940 1.401.091Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları28.093.997 17.817.153Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 0 -439.295Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.597.356 -3.564.980YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.436 -3.914Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.436 -3.914Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -6.436 -3.914FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-30.352.376 -32.840.344Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-271.517 -231.896Ödenen Temettüler14 -30.104.964 -32.623.771Ödenen Faiz0 -4.183Alınan Faiz24.105 19.506YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.862.171 -19.031.380NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.862.171 -19.031.380DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 35.752.664 40.031.862DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 27.890.493 21.000.482Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 27.890.493 35.752.664Ticari Alacaklar12.302.194 9.266.052İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 12.302.194 9.258.288İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 0 7.764Diğer Alacaklar480.231 88.602İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 480.231 88.602Stoklar7 12.330.252 10.862.566Peşin Ödenmiş Giderler8 598.533 1.017.696Diğer Dönen Varlıklar13 774.237 205.570ARA TOPLAM54.375.940 57.193.150TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR54.375.940 57.193.150DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar6 10.922 3.551Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.544.633 1.630.179Maddi Duran Varlıklar10 10.173.311 10.874.949Kullanım Hakkı Varlıkları697.678 984.957Peşin Ödenmiş Giderler8 1.268.614 0Ertelenmiş Vergi Varlığı21 1.750.771 516.323TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.445.929 14.009.959TOPLAM VARLIKLAR69.821.869 71.203.109KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar581.987 499.226İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar581.987 499.226Kiralama İşlemlerinden Borçlar581.987 499.226Ticari Borçlar6.513.136 7.454.836İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 3.976.682 3.772.023İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.536.454 3.682.813Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 471.714 435.888Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 5.459.658 2.527.437Kısa Vadeli Karşılıklar1.773.920 325.580Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 368.219 53.184Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.405.701 272.396Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 123.166 255.962ARA TOPLAM14.923.581 11.498.929TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.923.581 11.498.929UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar261.867 486.949İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar261.867 486.949Kiralama İşlemlerinden Borçlar261.867 486.949Uzun Vadeli Karşılıklar3.018.908 1.922.401Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 3.018.908 1.922.401TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.280.775 2.409.350TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER18.204.356 13.908.279ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.617.513 57.294.830Ödenmiş Sermaye14 14.276.790 14.276.790Sermaye Düzeltme Farkları14 1.073 1.073Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.546.624 -956.785Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.546.624 -956.785Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.546.624 -956.785Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 9.760.837 9.882.930Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.107.951 3.560.775Net Dönem Karı veya Zararı25.017.486 30.530.047TOPLAM ÖZKAYNAKLAR51.617.513 57.294.830TOPLAM KAYNAKLAR69.821.869 71.203.109Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 87.931.281 33.057.543 49.444.508 8.802.326Satışların Maliyeti15 -61.270.801 -23.878.065 -33.802.757 -7.230.681TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)26.660.480 9.179.478 15.641.751 1.571.645BRÜT KAR (ZARAR)26.660.480 9.179.478 15.641.751 1.571.645Genel Yönetim Giderleri16 -2.284.668 -1.231.827 -1.401.734 -379.302Pazarlama Giderleri16 -1.487.981 -386.303 -783.839 -44.204Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 4.389.218 2.224.159 1.375.622 783.356Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -1.367.745 -880.194 -387.120 -81.598ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)25.909.304 8.905.313 14.444.680 1.849.897Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 2.470.398 2.348.796 1.146.372 1.230.137Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 0 -109 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)28.379.702 11.254.000 15.591.052 3.080.034Finansman Gelirleri19 5.117.074 4.758.054 1.638.424 1.343.016Finansman Giderleri20 -987.548 -595.357 -74.824 -118.677SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)32.509.228 15.416.697 17.154.652 4.304.373Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.491.742 -2.950.298 -4.778.620 -494.615Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -8.529.577 -3.017.587 -5.027.128 -476.183Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 1.037.835 67.289 248.508 -18.432SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)25.017.486 12.466.399 12.376.032 3.809.758DÖNEM KARI (ZARARI)25.017.486 12.466.399 12.376.032 3.809.758Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları25.017.486 12.466.399 12.376.032 3.809.758Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-589.839 -723.847 1.062.860 34.068Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -786.452 -904.809 211.417 42.585Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler196.613 180.962 851.443 -8.517Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 196.613 180.962 851.443 -8.517Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-589.839 -723.847 1.062.860 34.068TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.427.647 11.742.552 13.438.892 3.843.826Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları24.427.647 11.742.552 13.438.892 3.843.826http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954558BIST