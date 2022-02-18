***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.276.790 1.073 -704.340 11.602.980 2.924.317 31.540.181 59.641.001 0 59.641.001Transferler-1.720.050 33.260.231 -31.540.181 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-252.445 30.530.047 30.277.602 30.277.602Kar Payları-32.623.773 -32.623.773 0 -32.623.773Dönem Sonu Bakiyeler14.276.790 1.073 -956.785 9.882.930 3.560.775 30.530.047 57.294.830 57.294.830Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.276.790 1.073 -956.785 9.882.930 3.560.775 30.530.047 57.294.830 57.294.830Transferler-122.093 30.652.140 -30.530.047 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-690.079 66.685.578 65.995.499 65.995.499Kar Payları-30.104.964 -30.104.964 -30.104.964Dönem Sonu Bakiyeler14.276.790 1.073 -1.646.864 9.760.837 4.107.951 66.685.578 93.185.365 93.185.365Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI44.244.279 28.905.050Dönem Karı (Zararı)66.685.578 30.530.047Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.173.107 10.072.474Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 1.779.633 1.548.686Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.439.268 315.046Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 897.217 187.837Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler542.051 127.209Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler254.707 174.452Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -45.884 -29.267Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 300.591 203.719Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 12.699.499 8.034.290İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-23.868.970 -3.712.120Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -18.003.723 -1.111.077Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 55.125 7.747Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -6.091.712 -5.342.915Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -4.322.157 -419.659Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 5.563.071 2.727.598Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 186.096 159.331İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.255.670 266.855Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)13 -1.693.092 230.300Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13 437.422 36.555Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları58.989.715 36.890.401Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -404.628 -439.295Vergi İadeleri (Ödemeleri)-14.340.808 -7.546.056YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.608.590 -149.648Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -9.608.590 -149.648FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-30.678.555 -33.034.600Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-619.475 -440.094Ödenen Temettüler14 -30.104.964 -32.623.773Alınan Faiz19 45.884 29.267YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.957.134 -4.279.198NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.957.134 -4.279.198DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 35.752.664 40.031.862DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 39.709.798 35.752.664Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 39.709.798 35.752.664Ticari Alacaklar27.269.775 9.266.052İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 27.206.270 9.258.288İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 63.505 7.764Diğer Alacaklar33.593 88.602İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 33.593 88.602Stoklar7 16.954.278 10.862.566Peşin Ödenmiş Giderler8 5.339.853 1.017.696Diğer Dönen Varlıklar13 1.898.662 205.570ARA TOPLAM91.205.959 57.193.150TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR91.205.959 57.193.150DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.435 3.551İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 3.435 3.551Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.459.441 1.630.179Maddi Duran Varlıklar10 19.408.163 10.874.949Kullanım Hakkı Varlıkları451.439 984.957Ertelenmiş Vergi Varlığı21 1.142.333 516.323TOPLAM DURAN VARLIKLAR22.464.811 14.009.959TOPLAM VARLIKLAR113.670.770 71.203.109KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar816.722 499.226Ticari Borçlar13.017.907 7.454.836İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 6.427.237 3.772.023İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 6.590.670 3.682.813Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 621.984 435.888Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 1.339.618 2.527.437Kısa Vadeli Karşılıklar1.445.524 325.580Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 776.716 53.184Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 668.808 272.396Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 405.532 255.962ARA TOPLAM17.647.287 11.498.929TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.647.287 11.498.929UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar28.259 486.949Uzun Vadeli Karşılıklar2.809.859 1.922.401Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 2.809.859 1.922.401TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.838.118 2.409.350TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER20.485.405 13.908.279ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar93.185.365 57.294.830Ödenmiş Sermaye14 14.276.790 14.276.790Sermaye Düzeltme Farkları14 1.073 1.073Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.646.864 -956.785Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.646.864 -956.785Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.646.864 -956.785Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 9.760.837 9.882.930Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.107.951 3.560.775Net Dönem Karı veya Zararı66.685.578 30.530.047TOPLAM ÖZKAYNAKLAR93.185.365 57.294.830TOPLAM KAYNAKLAR113.670.770 71.203.109Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 187.871.806 87.193.556Satışların Maliyeti15 -134.949.532 -60.514.251TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)52.922.274 26.679.305BRÜT KAR (ZARAR)52.922.274 26.679.305Genel Yönetim Giderleri16 -5.530.978 -3.243.813Pazarlama Giderleri16 -3.028.715 -1.303.457Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 16.801.136 3.872.429Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -4.032.756 -279.014ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)57.130.961 25.725.450Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 4.761.052 5.142.407Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 0 -109FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)61.892.013 30.867.748Finansman Gelirleri19 21.100.778 11.070.712Finansman Giderleri20 -3.607.714 -3.374.123SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)79.385.077 38.564.337Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.699.499 -8.034.290Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -13.152.989 -8.213.690Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 453.490 179.400SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)66.685.578 30.530.047DÖNEM KARI (ZARARI)66.685.578 30.530.047Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları66.685.578 30.530.047Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanc 0,04670000 0,02140000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-690.079 -252.445Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -862.599 -323.648Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler172.520 71.203Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 172.520 71.203Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-690.079 -252.445TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)65.995.499 30.277.602Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları65.995.499 30.277.602http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002881BIST