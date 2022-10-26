***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2022 18:17
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -956.785 9.882.930 3.560.775 30.530.047 57.294.830 0 57.294.830
Transferler
0 0 0 -122.093 30.652.140 -30.530.047 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -461.815 0 0 33.486.654 33.024.839 0 33.024.839
Kar Payları
0 0 0 0 -30.104.964 0 -30.104.964 0 -30.104.964
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -1.418.600 9.760.837 4.107.951 33.486.654 60.214.705 0 60.214.705
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -1.646.864 9.760.837 4.107.951 66.685.578 93.185.365 0 93.185.365
Transferler
0 0 0 3.374.989 63.310.589 -66.685.578 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 71.190.405 71.190.405 0 71.190.405
Kar Payları
0 0 0 0 -63.742.686 0 -63.742.686 0 -63.742.686
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -1.646.864 13.135.826 3.675.854 71.190.405 100.633.084 0 100.633.084
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.869.376 28.503.220
Dönem Karı (Zararı)
71.190.405 33.486.655
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
71.190.405 33.486.655
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.452.472 14.402.759
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 1.499.938 1.451.006
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.280.304 2.063.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-291.597 311.770
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.571.901 1.751.323
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
299.592 262.389
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -134.823 -35.150
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 434.415 297.539
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 638.846 10.626.271
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18 -266.208
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.264.287 -8.329.889
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4,5 -3.855.141 -857.632
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -495.685 -52.058
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.463.644 1.120.263
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 5.063.387 -5.191.074
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4,5 4.644.097 -2.646.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 561.930 12.060
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
809.343 -714.553
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 363.290 -567.100
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 446.053 -147.453
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
80.907.164 39.559.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -526.564 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.511.224 -11.056.305
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.686.748 -167.628
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
266.208 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 266.208 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.952.956 -167.628
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -33.952.956 -167.628
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-64.433.454 -30.490.007
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-825.590 -420.193
Ödenen Temettüler
-63.742.686 -30.104.964
Alınan Faiz
134.822 35.150
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.250.826 -2.154.415
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.250.826 -2.154.415
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 39.709.798 35.752.664
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 8.458.972 33.598.249
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 8.458.972 39.709.798
Ticari Alacaklar
29.059.757 27.269.775
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 25.839.754 27.206.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.220.003 63.505
Diğer Alacaklar
529.278 33.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 529.278 33.593
Stoklar
7 18.417.922 16.954.278
Peşin Ödenmiş Giderler
8 276.466 5.339.853
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 12.171.606
Diğer Dönen Varlıklar
13 1.535.372 1.898.662
ARA TOPLAM
70.449.373 91.205.959
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
70.449.373 91.205.959
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
3.435 3.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.435 3.435
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.331.652 1.459.441
Maddi Duran Varlıklar
10 52.403.307 19.408.163
Kullanım Hakkı Varlıkları
37.102 451.439
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 503.487 1.142.333
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
54.278.983 22.464.811
TOPLAM VARLIKLAR
124.728.356 113.670.770
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
598.772 816.722
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
598.772 816.722
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
598.772 816.722
Ticari Borçlar
15.596.845 13.017.907
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 3.837.726 6.427.237
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 11.759.119 6.590.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.183.914 621.984
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 1.339.618
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.552.882 1.445.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 312.173 776.716
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 3.240.709 668.808
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 272.334 405.532
ARA TOPLAM
21.204.747 17.647.287
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.204.747 17.647.287
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.236 28.259
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.236 28.259
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26.236 28.259
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.864.289 2.809.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 2.864.289 2.809.859
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.890.525 2.838.118
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.095.272 20.485.405
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
100.633.084 93.185.365
Ödenmiş Sermaye
14 14.276.790 14.276.790
Sermaye Düzeltme Farkları
14 1.073 1.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.646.864 -1.646.864
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.646.864 -1.646.864
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 13.135.826 9.760.837
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.675.854 4.107.951
Net Dönem Karı veya Zararı
71.190.405 66.685.578
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
100.633.084 93.185.365
TOPLAM KAYNAKLAR
124.728.356 113.670.770
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 234.708.202 129.469.801 77.036.257 41.538.520
Satışların Maliyeti
15 -184.949.634 -91.871.303 -65.431.026 -30.600.502
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
49.758.568 37.598.498 11.605.231 10.938.018
BRÜT KAR (ZARAR)
49.758.568 37.598.498 11.605.231 10.938.018
Genel Yönetim Giderleri
16 -4.483.988 -3.603.705 -1.498.096 -1.319.037
Pazarlama Giderleri
16 -3.443.621 -2.073.461 -1.097.021 -585.480
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 20.065.436 5.985.621 8.056.910 1.596.403
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -2.567.550 -1.086.715 -812.781 281.030
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
59.328.845 36.820.238 16.254.243 10.910.934
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 5.694.892 3.450.672 2.304.034 980.274
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
65.023.737 40.270.910 18.558.277 11.891.208
Finansman Gelirleri
19 9.134.464 6.597.078 1.091.962 1.480.004
Finansman Giderleri
20 -2.328.950 -2.755.063 -446.997 -1.767.516
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
71.829.251 44.112.925 19.203.242 11.603.696
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-638.846 -10.626.271 12.815.871 -3.134.529
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 -11.380.990 12.170.005 -2.851.413
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -638.846 754.719 645.866 -283.116
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
71.190.405 33.486.654 32.019.113 8.469.167
DÖNEM KARI (ZARARI)
71.190.405 33.486.654 32.019.113 8.469.167
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
71.190.405 33.486.654 32.019.113 8.469.167
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Hisse Başına Kazanç 0,05000000 0,02300000 0,02200000 0,00600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -461.815 0 128.024
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 0 -615.753 0 170.699
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 153.938 0 -42.675
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 0 153.938 0 -42.675
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -461.815 0 128.024
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
71.190.405 33.024.839 32.019.113 8.597.191
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
71.190.405 33.024.839 32.019.113 8.597.191
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074437
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