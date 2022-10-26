***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.276.790 1.073 -956.785 9.882.930 3.560.775 30.530.047 57.294.830 0 57.294.830Transferler0 0 0 -122.093 30.652.140 -30.530.047 0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -461.815 0 0 33.486.654 33.024.839 0 33.024.839Kar Payları0 0 0 0 -30.104.964 0 -30.104.964 0 -30.104.964Dönem Sonu Bakiyeler14.276.790 1.073 -1.418.600 9.760.837 4.107.951 33.486.654 60.214.705 0 60.214.705Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.276.790 1.073 -1.646.864 9.760.837 4.107.951 66.685.578 93.185.365 0 93.185.365Transferler0 0 0 3.374.989 63.310.589 -66.685.578 0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 71.190.405 71.190.405 0 71.190.405Kar Payları0 0 0 0 -63.742.686 0 -63.742.686 0 -63.742.686Dönem Sonu Bakiyeler14.276.790 1.073 -1.646.864 13.135.826 3.675.854 71.190.405 100.633.084 0 100.633.084Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI66.869.376 28.503.220Dönem Karı (Zararı)71.190.405 33.486.655Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)71.190.405 33.486.655Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.452.472 14.402.759Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 1.499.938 1.451.006Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.280.304 2.063.093Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-291.597 311.770Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.571.901 1.751.323Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler299.592 262.389Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -134.823 -35.150Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 434.415 297.539Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 638.846 10.626.271Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler18 -266.208İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.264.287 -8.329.889Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4,5 -3.855.141 -857.632Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -495.685 -52.058Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -1.463.644 1.120.263Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 5.063.387 -5.191.074Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4,5 4.644.097 -2.646.895Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 561.930 12.060İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler809.343 -714.553Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)13 363.290 -567.100Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13 446.053 -147.453Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları80.907.164 39.559.525Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -526.564 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-13.511.224 -11.056.305YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-33.686.748 -167.628Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri266.208 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 266.208 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-33.952.956 -167.628Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -33.952.956 -167.628FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-64.433.454 -30.490.007Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-825.590 -420.193Ödenen Temettüler-63.742.686 -30.104.964Alınan Faiz134.822 35.150YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-31.250.826 -2.154.415NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-31.250.826 -2.154.415DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 39.709.798 35.752.664DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 8.458.972 33.598.249Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 8.458.972 39.709.798Ticari Alacaklar29.059.757 27.269.775İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 25.839.754 27.206.270İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 3.220.003 63.505Diğer Alacaklar529.278 33.593İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 529.278 33.593Stoklar7 18.417.922 16.954.278Peşin Ödenmiş Giderler8 276.466 5.339.853Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 12.171.606Diğer Dönen Varlıklar13 1.535.372 1.898.662ARA TOPLAM70.449.373 91.205.959TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR70.449.373 91.205.959DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.435 3.435İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 3.435 3.435Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.331.652 1.459.441Maddi Duran Varlıklar10 52.403.307 19.408.163Kullanım Hakkı Varlıkları37.102 451.439Ertelenmiş Vergi Varlığı21 503.487 1.142.333TOPLAM DURAN VARLIKLAR54.278.983 22.464.811TOPLAM VARLIKLAR124.728.356 113.670.770KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar598.772 816.722İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar598.772 816.722Kiralama İşlemlerinden Borçlar598.772 816.722Ticari Borçlar15.596.845 13.017.907İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 3.837.726 6.427.237İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 11.759.119 6.590.670Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 1.183.914 621.984Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 1.339.618Kısa Vadeli Karşılıklar3.552.882 1.445.524Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 312.173 776.716Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 3.240.709 668.808Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 272.334 405.532ARA TOPLAM21.204.747 17.647.287TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.204.747 17.647.287UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar26.236 28.259İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar26.236 28.259Kiralama İşlemlerinden Borçlar26.236 28.259Uzun Vadeli Karşılıklar2.864.289 2.809.859Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 2.864.289 2.809.859TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.890.525 2.838.118TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER24.095.272 20.485.405ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar100.633.084 93.185.365Ödenmiş Sermaye14 14.276.790 14.276.790Sermaye Düzeltme Farkları14 1.073 1.073Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.646.864 -1.646.864Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.646.864 -1.646.864Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 13.135.826 9.760.837Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.675.854 4.107.951Net Dönem Karı veya Zararı71.190.405 66.685.578TOPLAM ÖZKAYNAKLAR100.633.084 93.185.365TOPLAM KAYNAKLAR124.728.356 113.670.770Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 234.708.202 129.469.801 77.036.257 41.538.520Satışların Maliyeti15 -184.949.634 -91.871.303 -65.431.026 -30.600.502TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)49.758.568 37.598.498 11.605.231 10.938.018BRÜT KAR (ZARAR)49.758.568 37.598.498 11.605.231 10.938.018Genel Yönetim Giderleri16 -4.483.988 -3.603.705 -1.498.096 -1.319.037Pazarlama Giderleri16 -3.443.621 -2.073.461 -1.097.021 -585.480Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 20.065.436 5.985.621 8.056.910 1.596.403Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -2.567.550 -1.086.715 -812.781 281.030ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)59.328.845 36.820.238 16.254.243 10.910.934Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 5.694.892 3.450.672 2.304.034 980.274FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)65.023.737 40.270.910 18.558.277 11.891.208Finansman Gelirleri19 9.134.464 6.597.078 1.091.962 1.480.004Finansman Giderleri20 -2.328.950 -2.755.063 -446.997 -1.767.516SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)71.829.251 44.112.925 19.203.242 11.603.696Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-638.846 -10.626.271 12.815.871 -3.134.529Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 0 -11.380.990 12.170.005 -2.851.413Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -638.846 754.719 645.866 -283.116SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)71.190.405 33.486.654 32.019.113 8.469.167DÖNEM KARI (ZARARI)71.190.405 33.486.654 32.019.113 8.469.167Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları71.190.405 33.486.654 32.019.113 8.469.167Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç 0,05000000 0,02300000 0,02200000 0,00600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -461.815 0 128.024Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 0 -615.753 0 170.699Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 153.938 0 -42.675Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 0 153.938 0 -42.675Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -461.815 0 128.024TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)71.190.405 33.024.839 32.019.113 8.597.191Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları71.190.405 33.024.839 32.019.113 8.597.191http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074437BIST