***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TESCİLİ HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 24.02.2023Genel Kurul Tarihi 24.03.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2023Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe BAŞİSKELEAdres The Sign Kocaeli Thermal Spa Hotel & Convention Center, Yeniköy Mahallesi Teknopark Caddesi No.15 Başiskele /KOCAELİGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanının seçilmesi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması3 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - 2022 mali yılında görev yapmış yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2022 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi7 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna ödenecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti,8 - Denetim Komitesi önerisi üzerine 2023 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,9 - Şirket'in 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapmaya izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,12 - Dilek ve görüşlerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL ÇAĞRI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 BAĞIMSIZLIK BEYANI ALİ GÜNEYSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 BAĞIMSIZLIK BEYANI ARDA BATU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 06.04.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 FM Hazirun 2022 ogk kvk 2.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 2022 GENEL KURUL TUTANAĞI.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimiz 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 24 Mart 2023 Cuma günü saat 11:00'de ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "The Sign Kocaeli Thermal Spa Hotel & Convention Center, Yeniköy Mahallesi Teknopark Caddesi No.15 Başiskele /KOCAELİ" adresinde yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132727BIST