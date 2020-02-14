***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.02.2020 15:49
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Tepecik Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurum Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2020
Açıklamalar
Ekte 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ile Tepecik Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulan Gelir Tablosu yer almaktadır.
Sözkonusu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819053
BIST
17:08120.374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -166,48
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
17:086,0539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0123
|Açılış
|: 6,0570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
17:086,5718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0171
|Açılış
|: 6,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
17:08307,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,55
|Açılış
|: 307,84
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
308,02
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|688.141.087
|% 20,00
|
|TLMAN
|13,62
|29.368.235
|% 16,11
|
|AYCES
|12,74
|6.179.240
|% 14,98
|
|ALCTL
|20,26
|77.736.126
|% 13,76
|
|ARDYZ
|17,58
|340.798.642
|% 11,27
|
|TUKAS
|12,32
|4.188.909
|% -19,27
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|OZBAL
|2,39
|13.178.690
|% -8,78
|
|RHEAG
|2,16
|47.328.341
|% -8,09
|
|SAFKR
|3,09
|1.744.006
|% -7,76
|
|ASELS
|29,10
|1.348.421.921
|% 3,12
|
|THYAO
|14,93
|1.343.459.586
|% -0,40
|
|GSRAY
|2,88
|688.141.087
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,21
|628.118.001
|% 6,76
|
|BJKAS
|3,02
|595.247.798
|% 11,03
|
|ISGYO
|2,21
|628.118.001
|% 6,76
|
|GSRAY
|2,88
|688.141.087
|% 20,00
|
|BJKAS
|3,02
|595.247.798
|% 11,03
|
|KARSN
|1,95
|329.556.735
|% 5,98
|
|CEMAS
|1,23
|209.162.237
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8635
|7,9030
|% 0,03
|
|Frank
|6,1539
|6,1910
|% 0,14
|
|Riyal
|1,6105
|1,6186
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|3,27
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,55
|
|Cumhuriyet
|2.034
|2.065
|5,00
|
|Tam
|2.027
|2.078
|5,42
|
|Yarım
|980
|1.005
|2,62
|
|Çeyrek
|492
|503
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,04
|
|B. Petrol
|57,34
|57,34
|1,00
|