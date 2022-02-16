***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.02.2022 09:26
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Tepecik Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurum Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/02/2022
Açıklamalar
Ekte 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ile Tepecik Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulan Gelir Tablosu yer almaktadır.
Sözkonusu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002008
BIST
11:422.053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 14,47
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.058
En Düşük
2.046
11:4213,6427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0486
|Açılış
|: 13,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6427
En Düşük
13,5716
11:4215,5425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0933
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5438
En Düşük
15,4262
11:42814,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 3,67
|Açılış
|: 813,85
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
814,07
En Düşük
808,91
BIST En Aktif Hisseler11:40
|RALYH
|7,70
|15.259.844
|% 10,00
|
|PKENT
|870,10
|4.644.594
|% 10,00
|
|MERIT
|32,00
|22.753.719
|% 9,97
|
|CMENT
|31,82
|59.917
|% 9,80
|
|CEOEM
|18,39
|50.797.575
|% 9,66
|
|SANEL
|9,05
|907.833
|% -9,95
|
|INTEM
|92,85
|10.046.250
|% -4,67
|
|IDGYO
|2,16
|2.009.968
|% -3,57
|
|OTTO
|33,00
|293.898
|% -3,51
|
|LIDFA
|5,04
|3.297.914
|% -3,26
|
|THYAO
|30,10
|1.384.328.230
|% 0,47
|
|KRDMD
|12,05
|557.405.329
|% 1,09
|
|EREGL
|28,58
|373.329.216
|% 0,07
|
|SISE
|13,59
|343.975.001
|% 0,89
|
|FROTO
|259,00
|316.410.079
|% 2,09
|
|EKGYO
|2,34
|189.018.102
|% 1,30
|
|YKBNK
|4,08
|271.871.598
|% -0,24
|
|DOHOL
|2,98
|166.596.474
|% 3,11
|
|KRDMD
|12,05
|557.405.329
|% 1,09
|
|THYAO
|30,10
|1.384.328.230
|% 0,47
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6364
|13,6398
|% 0,34
|
|Euro
|15,5291
|15,5408
|% 0,59
|
|Sterlin
|18,4252
|18,5176
|% 0,40
|
|Frank
|14,6709
|14,7593
|% 0,25
|
|Riyal
|3,6211
|3,6392
|% 0,22
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|3,82
|
|Altın Gr.
|813
|813
|3,09
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|15,00
|
|Tam
|5.386
|5.521
|15,97
|
|Yarım
|2.603
|2.670
|7,72
|
|Çeyrek
|1.306
|1.335
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,56
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,31
|0,07
|
|B. Petrol
|94,44
|94,44
|1,17
|
Seans Raporu
11:40
daha fazla
-
11:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 17 artarak (% 0.58 ) 2, 283
-
11:55XU100
Endeks 2, 053 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 7, 958.00 milyon TL de
-
11:55KONKA
Yüzde 5.82 oranında artışla 8.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 045, 937 adet işlem
-
11:54AKSA
Yüzde 5.99 oranında artışla 32.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 138, 761 adet işlem
-
11:53OTKAR
Yüzde 4.23 oranında artışla 421.00 lira fiyatla işlem gören hissede 235, 214 adet işlem