***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 YILI KAR PAYI DAĞITIM TEKLİFİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 27.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFMIZ00011 Peşin 2,2850915 228,50915 15 1,9423277 194,23277B Grubu, İşlem Görmüyor, TREFMIZ00029 Peşin 2,2850915 228,50915 15 1,9423277 194,23277C Grubu, FMIZP, TRAISTMP91H7 Peşin 2,2850915 228,50915 15 1,9423277 194,23277Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 26.03.2020 30.03.2020 27.03.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFMIZ00011 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREFMIZ00029 0 0C Grubu, FMIZP, TRAISTMP91H7 0 0Ek AçıklamalarFEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI KARAR NO : 2020/4 KARAR TARİH : 27/02/2020 BAŞKAN : FREDERIC ROBERT COLLEY ÜYELER : ERGİN ERKEK, OSMAN BAŞARAN, MEHMET ALİ GÜNEYSU, ARDA BATU GÜNDEM : Denetimden geçmiş 2019 yılı mali tabloları sonrası dağıtımı teklif edilecek kar payı miktarı ve oranı KARAR : Yönetim Kurulumuz gündemindeki konuyu müzakere ederek 25/03/2020 tarihinde gerçekleşecek 2019 yılı Olağan Genel Kurul'da 1.765.277,98 TL'si 2017 yılına ait genel kanuni yedek akçelerden 2.699.357,35 TL'si 2018 yılına ait genel kanuni yedek akçelerden ve 28.159.187,46 TL'si 2019 yılı net dönem karından karşılanmak üzere aşağıda belirtilen tutar ve oranlarda kar payı dağıtılmasının teklif edilmesine oybirliğiyle karar vermiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 27/02/2020 tarihli karara istinaden, Hisse Senedi şeklinde dağıtılması teklif edilecek toplam kar payı (TL) : 0,00 Hisse Senedi şeklinde dağıtılması teklif edilecek kar payının sermayeye oranı (%) :0 Nakit olarak dağıtılması teklif edilecek toplam brüt kar payı (TL) : 32.623.772,79 Borsada işlem gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı: Brüt (TL): 2,2850916 Net (TL) : 1,9423279 Teklif edilecek dağıtım tarihi:26/03/2020Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 KAR DAĞITIM YK KARARI.pdfEK: 2 FMİZP KAR DAĞITIM TABLOSU-2019.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUFEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 14.276.7902. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 11.602.980,33* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 40.094.548 39.347.081,014. Vergiler ( - ) 8.554.367 8.443.357,755. Net Dönem Kârı 31.540.181 30.903.722,266. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 31.540.181 30.903.722,26Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 31.540.181 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 31.540.181 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.577.009,05 0* Nakit 1.577.009,05 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 26.582.178,41 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.744.534,8 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 636.458,74 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 4.464.585,33Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 194,23 0 0 1,9423279 194,23B Grubu 194,23 0 0 1,9423279 194,23C Grubu 27.729.818,41 0 0,98 1,9423279 194,23TOPLAM 27.730.206,87 0 0,98 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıKar dağıtım tablomuz ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822002BIST