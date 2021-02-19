***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.02.2021 16:57
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 YILI KAR PAYI DAĞITIM TEKLİFİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 19.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFMIZ00011 Peşin 2,1087000 210,87 15 1,7923950 179,2395
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREFMIZ00029 Peşin 2,1087000 210,87 15 1,7923950 179,2395
C Grubu, FMIZP, TRAISTMP91H7 Peşin 2,1086647 210,86647 15 1,7923649 179,23649
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 26.03.2021 30.03.2021 29.03.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFMIZ00011 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREFMIZ00029 0 0
C Grubu, FMIZP, TRAISTMP91H7 0 0
Ek Açıklamalar
FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI
KARAR NO : 2021/6
KARAR TARİH : 19/02/2021
BAŞKAN : FREDERIC ROBERT COLLEY
ÜYELER : ERGİN ERKEK, MEHTAP MERTOL DİGİLİ, MEHMET ALİ GÜNEYSU, ARDA BATU
GÜNDEM : Denetimden geçmiş 2020 yılı mali tablolar gereği dağıtılacak kar payı miktarı ve oranı ile ilgili teklif
KARAR : Yönetim Kurulumuz gündemindeki konuyu müzakere ederek 25.03.2021 tarihinde gerçekleşecek 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 2.744.534,80 TL'si 2019 yılına ait genel kanuni yedek akçelerden 422.167,94 TL'si geçmiş yıl karlarından ve 26.938.261,60 TL'si 2020 yılı net dönem karından karşılanmak üzere aşağıda belirtilen tutar ve oranlarda kar payı dağıtılmasının teklif edilmesine oybirliğiyle karar vermiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 19/02/2021 tarihli karara istinaden,
Hisse Senedi şeklinde dağıtılması teklif edilecek toplam kar payı (TL) : 0,00
Hisse Senedi şeklinde dağıtılması teklif edilecek kar payının sermayeye oranı (%) :0
Nakit olarak dağıtılması teklif edilecek toplam brüt kar payı (TL) : 30.104.964,34
Borsada işlem gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı:
(Brüt /TL): 2,1086648
Net (TL) : 1,7923651
Teklif edilecek dağıtım tarihi:26/03/2021
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 FİZMP KAR DAĞITIM TABLOSU 2020.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 14.276.790
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 9.882.929,8
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 38.564.337 38.202.645,47
4. Vergiler ( - ) 8.034.290 8.641.941,66
5. Net Dönem Kârı 30.530.047 29.560.703,81
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 30.530.047 29.560.703,81
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 30.530.047 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 1.526.502,35 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 25.411.759,25 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.622.442,21 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 179,24 0 0 1,7923651 179,24
B Grubu 179,24 0 0 1,7923651 179,24
C Grubu 25.588.861,21 0 0,95 1,7923651 179,24
TOPLAM 25.589.219,69 0 0,95 0 0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Kar dağıtım tablomuz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911068
BIST