***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 YILI KAR PAYI DAĞITIM TEKLİFİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 19.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFMIZ00011 Peşin 2,1087000 210,87 15 1,7923950 179,2395B Grubu, İşlem Görmüyor, TREFMIZ00029 Peşin 2,1087000 210,87 15 1,7923950 179,2395C Grubu, FMIZP, TRAISTMP91H7 Peşin 2,1086647 210,86647 15 1,7923649 179,23649Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 26.03.2021 30.03.2021 29.03.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFMIZ00011 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREFMIZ00029 0 0C Grubu, FMIZP, TRAISTMP91H7 0 0Ek AçıklamalarFEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.YÖNETİM KURULU KARARIKARAR NO : 2021/6KARAR TARİH : 19/02/2021BAŞKAN : FREDERIC ROBERT COLLEYÜYELER : ERGİN ERKEK, MEHTAP MERTOL DİGİLİ, MEHMET ALİ GÜNEYSU, ARDA BATUGÜNDEM : Denetimden geçmiş 2020 yılı mali tablolar gereği dağıtılacak kar payı miktarı ve oranı ile ilgili teklifKARAR : Yönetim Kurulumuz gündemindeki konuyu müzakere ederek 25.03.2021 tarihinde gerçekleşecek 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 2.744.534,80 TL'si 2019 yılına ait genel kanuni yedek akçelerden 422.167,94 TL'si geçmiş yıl karlarından ve 26.938.261,60 TL'si 2020 yılı net dönem karından karşılanmak üzere aşağıda belirtilen tutar ve oranlarda kar payı dağıtılmasının teklif edilmesine oybirliğiyle karar vermiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 19/02/2021 tarihli karara istinaden,Hisse Senedi şeklinde dağıtılması teklif edilecek toplam kar payı (TL) : 0,00Hisse Senedi şeklinde dağıtılması teklif edilecek kar payının sermayeye oranı (%) :0Nakit olarak dağıtılması teklif edilecek toplam brüt kar payı (TL) : 30.104.964,34Borsada işlem gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı:(Brüt /TL): 2,1086648Net (TL) : 1,7923651Teklif edilecek dağıtım tarihi:26/03/2021Eklenen DökümanlarEK: 1 FİZMP KAR DAĞITIM TABLOSU 2020.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUFEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 14.276.7902. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 9.882.929,8* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 38.564.337 38.202.645,474. Vergiler ( - ) 8.034.290 8.641.941,665. Net Dönem Kârı 30.530.047 29.560.703,816. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 30.530.047 29.560.703,81Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 30.530.047 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 1.526.502,35 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 25.411.759,25 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.622.442,21 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 179,24 0 0 1,7923651 179,24B Grubu 179,24 0 0 1,7923651 179,24C Grubu 25.588.861,21 0 0,95 1,7923651 179,24TOPLAM 25.589.219,69 0 0,95 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıKar dağıtım tablomuz ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911068BIST