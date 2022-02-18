***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 YILI KAR PAYI DAĞITIM TEKLİFİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 18.02.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFMIZ00011 Peşin 4,4648000 446,48 10 4,0183200 401,832B Grubu, İşlem Görmüyor, TREFMIZ00029 Peşin 4,4648000 446,48 10 4,0183200 401,832C Grubu, FMIZP, TRAISTMP91H7 Peşin 4,4647772 446,47772 10 4,0182994 401,82994Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 22.03.2022 24.03.2022 23.03.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Nakit Kar Payı Ödeme Zaman AralığıNakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)22.03.2022 23.03.2022Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFMIZ00011 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREFMIZ00029 0 0C Grubu, FMIZP, TRAISTMP91H7 0 0Ek AçıklamalarKarar No : 2022/7Karar Tarihi : 18/02/2022Başkan : Frederic Robert ColleyÜyeler : Ergin Erkek,Mehtap Mertol Digili ,Mehmet Ali Güneysu,Arda BatuGündem : Denetimden geçmiş 2021 yılı mali tablolar gereği dağıtılacak kar payı miktarı ve oranı ile ilgili teklifYönetim Kurulumuz gündemindeki konuyu müzakere ederek 18.03.2022 tarihinde gerçekleşecek 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 2.622.442,21 TL'si 2020 yılına ait genel kanuni yedek akçelerden 432.097,08 TL'si geçmiş yıl karlarından ve 60.688.147,23 TL'si 2021 mali yılı net dönem karından karşılanmak üzere aşağıda belirtilen tutar ve oranlarda kar payı dağıtılmasının teklif edilmesine karar vermiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 18/02/2022 tarihli karara istinaden,Hisse senedi şeklinde dağıtılması teklif edilecek toplam kar payı (TL) : 0,00Hisse senedi şeklinde dağıtılması teklif edilecek kar payının sermayeye oranı (%) :0Nakit olarak dağıtılması teklif edilecek toplam brüt kar payı (TL) : 63.742.686,52Borsada işlem gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı:(Brüt /TL): 4,4647772Net (TL) : 4,0182995Teklif edilecek dağıtım tarihi:22/03/2022Eklenen DökümanlarEK: 1 FMİZP 2021 KAR DAĞITIM.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUFEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 14.276.7902. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 9.760.837,21Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 79.385.077 82.930.007,664. Vergiler ( - ) 12.699.499 13.152.988,265. Net Dönem Kârı 66.685.578 69.777.018,76. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 66.685.578 69.777.018,7Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 66.685.578 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 3.334.278,9 0* Nakit 3.334.278,9 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 57.353.868,33 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 5.997.430,77 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 3.091.440,720. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 3.054.539,29Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 401,83 0 0 4,0182995 401,83B Grubu 401,83 0 0 4,0182995 401,83C Grubu 57.367.614,21 0 0,9 4,0182995 401,83TOPLAM 57.368.417,87 0 0,9 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıKar dağıtım tablomuz ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002912BIST