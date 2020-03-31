***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
31.03.2020 11:21
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Mehmet Ali Güneysu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Arda Batu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Arda Batu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Mehmet Ali Güneysu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Pelin Ekimeri Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Mehmet Ali Güneysu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Osman Başaran Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833501
BIST
14:2589.261
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 1.201,10
|Açılış
|: 89.279
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|Önceki Kapanış
|: 88.059
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90.269
En Düşük
89.039
14:256,5691
En Yüksek
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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En Düşük
6,5557
14:257,1904
En Yüksek
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|: -0,98%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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7,1804
14:25337,59
En Yüksek
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|: -1,67%
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|Açılış
|: 337,59
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|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|7,26
|9.619.036
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.497.598
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,09
|2.124.153
|% 10,00
|
|SAFKR
|2,64
|436.575
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|24.484
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|16.722.056
|% -9,87
|
|UZERB
|2,13
|65.419
|% -7,79
|
|QNBFL
|103,50
|4.660.685
|% -7,59
|
|OZRDN
|1,95
|51.947
|% -7,14
|
|COSMO
|2,09
|39.107
|% -5,43
|
|ECILC
|4,87
|511.965.609
|% 6,33
|
|GARAN
|8,23
|424.002.787
|% 2,36
|
|THYAO
|9,02
|397.207.168
|% 3,44
|
|PGSUS
|33,06
|307.012.547
|% 6,30
|
|ASELS
|23,60
|286.475.353
|% 1,55
|
|ECILC
|4,87
|511.965.609
|% 6,33
|
|IHLGM
|1,01
|83.798.897
|% 5,21
|
|GSRAY
|2,15
|168.766.450
|% 6,44
|
|YKBNK
|1,88
|147.702.146
|% 0,53
|
|GARAN
|8,23
|424.002.787
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0895
|8,1301
|% -0,66
|
|Frank
|6,7687
|6,8095
|% -0,91
|
|Riyal
|1,7405
|1,7492
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.598
|1.600
|-22,57
|
|Altın Gr.
|338
|338
|-5,08
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,91
|13,96
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|-0,03
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|B. Petrol
|27,65
|27,65
|1,23
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