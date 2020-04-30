FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|9,46
|19.936.324
|% 10,00
|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|IZTAR
|4,41
|2.201.057
|% 9,98
|TKURU
|13,70
|436.578
|% 9,95
|GLRYH
|10,40
|28.428.897
|% 9,94
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6823
|8,7258
|% 0,48
|Frank
|7,1601
|7,2032
|% 0,73
|Riyal
|1,8534
|1,8627
|% 0,54
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|2,90
|Altın Gr.
|386
|386
|2,86
|Cumhuriyet
|2.472
|2.529
|17,00
|Tam
|2.537
|2.591
|17,30
|Yarım
|1.236
|1.267
|8,50
|Çeyrek
|620
|634
|4,30
|Gümüş.Ons
|15,29
|15,33
|0,00
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,02
|B. Petrol
|26,08
|26,08
|1,86
Seans Raporu
- 11:41XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 58 kaybederek (% 0.00 ) 119, 125
- 11:41 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PETKM, IHLGM, ADESE
- 11:41XU100 Endeks 101, 587 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 3, 684.00 milyon TL de
- 11:41ACSEL Yüzde -3.65 oranında düşüşle 7.65 lira fiyatla işlem gören hissede 441, 030 adet işlem
- 11:37BERA Yüzde 4.18 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 530, 198 adet işlem