***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
12.10.2023 15:40
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 12.10.2023 tarih ve E-18454353-100.06-20567 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin özel bir durum olup olmadığı konusunda bilgi talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumun bulunmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204988
BIST
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16:388.229
En Düşük
|Değişim
|: -1,22%
|| -101,54
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.212
En Yüksek
8.471
16:3827,7490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0878
|Açılış
|: 27,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7575
En Düşük
27,6408
16:3829,3524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0677
|Açılış
|: 29,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3109
16:381.674,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 6,21
|Açılış
|: 1.674,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.681,97
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler16:36
|CMBTN
|1.098,90
|207.908.111
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|13.606.335
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|5.735.400
|% 10,00
|
|ISKUR
|5.082.000,00
|5.082.000
|% 10,00
|
|BRSAN
|988,30
|3.329.713.887
|% 9,99
|
|IHAAS
|18,09
|462.092.320
|% -10,00
|
|TMPOL
|72,00
|29.133.912
|% -10,00
|
|EMNIS
|85,05
|641.057
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|31.115.612
|% -10,00
|
|QNBFB
|330,30
|5.912.994
|% -9,98
|
|THYAO
|225,20
|5.943.419.851
|% -2,13
|
|ASELS
|43,20
|5.689.706.825
|% 2,91
|
|TUPRS
|145,90
|4.580.145.579
|% 1,04
|
|EREGL
|43,66
|4.284.357.541
|% -1,04
|
|GESAN
|110,40
|4.237.365.931
|% 8,24
|
|EKGYO
|7,95
|2.804.072.633
|% -2,81
|
|ODAS
|13,51
|4.092.524.537
|% 0,07
|
|KATMR
|3,03
|910.084.456
|% -0,66
|
|ZOREN
|6,26
|1.787.415.781
|% 1,62
|
|YKBNK
|19,56
|4.216.968.322
|% 1,35
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7413
|27,7489
|% 0,32
|
|Euro
|29,3437
|29,3645
|% -0,19
|
|Sterlin
|33,8826
|34,0526
|% -0,29
|
|Frank
|30,5756
|30,7598
|% 0,03
|
|Riyal
|7,3742
|7,4112
|% 0,22
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|1,83
|
|Altın Gr.
|1.674
|1.674
|5,64
|
|Cumhuriyet
|11.619
|11.796
|30,00
|
|Tam
|11.362
|11.441
|-10,00
|
|Yarım
|5.698
|5.742
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.840
|2.871
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,00
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,69
|19,72
|0,10
|
|B. Petrol
|87,44
|87,44
|1,62
|