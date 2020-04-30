***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.04.2020 11:15
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür yardımcısı olan Sn Osman Başaran 30.04.2020 tarihi itibariyle istifa etmiştir.
Kendisinin ayrılmasından dolayı boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Mehtap Mertol Digili'nin, Riskin Erken Saptanması Komite üyeliğine Sn. Levent Cenkmen ve Sn.Taner Egemen 'in atanmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841474
BIST
11:03101.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -188,29
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.195
En Düşük
101.266
11:036,9881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0384
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9881
En Düşük
6,9408
11:037,6020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0427
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6020
En Düşük
7,5375
11:03385,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,98
|Açılış
|: 385,81
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,15
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,41
|2.201.057
|% 9,98
|
|TKURU
|13,70
|436.578
|% 9,95
|
|GLRYH
|10,40
|27.465.462
|% 9,94
|
|POLTK
|111,80
|201.575
|% 9,93
|
|ARDYZ
|27,90
|4.890.786
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|11.504.122
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|215.845
|% -10,00
|
|PETUN
|27,56
|26.656.869
|% -9,99
|
|ULUUN
|12,70
|28.164.774
|% -9,99
|
|PETKM
|3,61
|261.783.452
|% 0,28
|
|THYAO
|10,68
|204.648.004
|% 0,56
|
|GARAN
|8,38
|183.766.883
|% -0,36
|
|ASELS
|27,46
|159.588.186
|% 0,22
|
|TUPRS
|91,25
|127.104.793
|% 2,64
|
|PETKM
|3,61
|261.783.452
|% 0,28
|
|IHLGM
|1,10
|69.251.681
|% 1,85
|
|ODAS
|1,84
|110.363.600
|% -0,54
|
|ADESE
|1,54
|84.853.848
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,56
|72.438.013
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6703
|8,7138
|% 0,34
|
|Frank
|7,1495
|7,1926
|% 0,58
|
|Riyal
|1,8496
|1,8588
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|3,81
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,81
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.530
|17,20
|
|Tam
|2.537
|2.591
|17,60
|
|Yarım
|1.236
|1.267
|8,60
|
|Çeyrek
|620
|634
|4,30
|
|Gümüş.Ons
|15,34
|15,37
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,03
|
|B. Petrol
|25,92
|25,92
|1,70
|
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