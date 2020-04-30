***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür yardımcısı olan Sn Osman Başaran 30.04.2020 tarihi itibariyle istifa etmiştir.Kendisinin ayrılmasından dolayı boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Mehtap Mertol Digili'nin, Riskin Erken Saptanması Komite üyeliğine Sn. Levent Cenkmen ve Sn.Taner Egemen 'in atanmasına karar verilmiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841474BIST