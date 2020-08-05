***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2020 14:34
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gündemindeki konuyu müzakere eden Yönetim Kurulumuz,
Riskin Erken Saptanması Komitesinin üyelerinde değişiklik yapılmasına ve Sayın Taner Egemen'in komite üyeliğine son verilerek yerine bağımsız yönetim kurulu üyesi Sayın Arda Batu'nun seçilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865348
BIST
17:221.092
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BIST En Aktif Hisseler
|TRKCM
|3,96
|420.170.637
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|30.565.799
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.567.724
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.579.488
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.596.093
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|MRSHL
|118,90
|57.800.002
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|1.012.140
|% -9,99
|
|SISE
|6,23
|2.488.795.857
|% 8,35
|
|EKGYO
|2,11
|1.424.845.595
|% -0,94
|
|GARAN
|6,83
|1.317.201.536
|% 1,04
|
|KRDMD
|2,89
|895.184.942
|% 3,96
|
|AKBNK
|5,05
|820.069.276
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,11
|1.424.845.595
|% -0,94
|
|SISE
|6,23
|2.488.795.857
|% 8,35
|
|KRDMD
|2,89
|895.184.942
|% 3,96
|
|GARAN
|6,83
|1.317.201.536
|% 1,04
|
|TSKB
|1,12
|196.141.523
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2301
|9,2764
|% 2,90
|
|Frank
|7,7397
|7,7864
|% 3,11
|
|Riyal
|1,8707
|1,8801
|% 2,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.050
|2.051
|31,25
|
|Altın Gr.
|463
|463
|16,53
|
|Cumhuriyet
|3.042
|3.094
|110,00
|
|Tam
|3.134
|3.184
|113,00
|
|Yarım
|1.521
|1.554
|57,50
|
|Çeyrek
|763
|778
|27,70
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,07
|1,05
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,36
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|B. Petrol
|45,98
|45,98
|1,55
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