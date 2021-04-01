***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 3751 / 7152 sicil numarası ile kayıtlı Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Sayın Osman Başaran'ın kendi isteğiyle görevden ayrılması sebebiyle boşalmış olan Genel Müdür Yardımcısı- Mali İşler (CFO) pozisyonuna 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle Mali İşler Direktörü olarak Sayın Burak Dağlı'nın atanmasına ve ilgili mevzuatla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasına karar vermiştir.Sayın ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922665BIST