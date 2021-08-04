***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Pim Üretim Tesisi modernizasyonu amacıyla yapılan Yatırım Teşvik Belgesi müracaatı aşağıdaki kapsamda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. Belge Numarası: 525202 Belge Tarihi : 04.08.2021 Başlama Tarihi: 14.06.2021 Bitiş Tarihi: 14.06.2024 Toplam Yatırım Tutarı: 21.607.376 TL Yatırımın Finansmanı : Özkaynaklar %100, Yabancı Kaynaklar %0 Yatırımın Yararlanacağı Destek Unsurları: 1- Vergi İndirim Oranı: %70, Yatırıma Katkı Oranı: %30 2- KDV İstisnası 3- Gümrük Vergisi Muafiyeti 4- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (6 Yıl) 5- Faiz Desteği Yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954785BIST