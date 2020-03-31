***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.03.2020 11:20
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FREDERIC ROBERT COLLEY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ERGİN ERKEK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ARDA BATU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Denetim Komitesi Üyesi
MEHMET ALİ GÜNEYSU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Denetim Komitesi Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
OSMAN BAŞARAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ERGİN ERKEK CEO Üst Düzey Yönetici
LEVENT CENKMEN İzmit Fabrika Müdürü Üst Düzey Yönetici
TANER EGEMEN Arslanbey Fabrika Müdürü Üst Düzey Yönetici
ATIL BORA ATAK Muhasebe Müdürü Yönetici
PELİN EKİMERİ Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu Yönetici
İLKER ÇORGUNDAĞ Satınalma Direktörü Üst Düzey Yönetici
AYŞE DOĞRUÖZ İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici
OSMAN BAŞARAN CFO Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833499
BIST