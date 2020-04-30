GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.04.2020 11:18
GÜNCEL HABERLER



***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
PELİN EKİMERİ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 01.04.2019 0212 292 63 13 pelin.ekimeri@federalmogul.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 702052

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Göre



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:21101.675
Değişim :  0,08% |  80,04
Açılış :  101.996  
Önceki Kapanış :  101.595  
En Yüksek
102.195 En Düşük
101.266
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRISA 9,46 19.782.769 % 10,00  
EGCYH 0,44 100.162 % 10,00  
IZTAR 4,41 2.201.057 % 9,98  
TKURU 13,70 436.578 % 9,95  
GLRYH 10,40 28.100.163 % 9,94  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6811 8,7246 % 0,47  
Frank 7,1563 7,1994 % 0,67  
Riyal 1,8527 1,8620 % 0,50  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.716 1.717 3,33  
Altın Gr. 385 385 2,66  
Cumhuriyet 2.470 2.528 15,70  
Tam 2.535 2.590 16,00  
Yarım 1.235 1.266 7,80  
Çeyrek 620 633 3,90  
Gümüş.Ons 15,31 15,35 0,02  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,02  
B. Petrol 25,95 25,95 1,73  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru