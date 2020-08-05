***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.08.2020 14:49
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FREDERIC ROBERT COLLEY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ERGİN ERKEK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ARDA BATU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Denetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MEHMET ALİ GÜNEYSU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Denetim Komitesi Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
MEHTAP MERTOL DİGİLİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865358
BIST
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En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|30,58
|5.577.082
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|420.547.075
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|30.807.755
|% 10,00
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|AVISA
|13,99
|8.580.285
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.597.536
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|MRSHL
|118,90
|58.081.082
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|1.027.425
|% -9,99
|
|SISE
|6,21
|2.560.766.946
|% 8,00
|
|EKGYO
|2,10
|1.441.621.369
|% -1,41
|
|GARAN
|6,81
|1.349.083.697
|% 0,74
|
|KRDMD
|2,87
|938.519.765
|% 3,24
|
|AKBNK
|5,03
|866.965.821
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,10
|1.441.621.369
|% -1,41
|
|SISE
|6,21
|2.560.766.946
|% 8,00
|
|KRDMD
|2,87
|938.519.765
|% 3,24
|
|GARAN
|6,81
|1.349.083.697
|% 0,74
|
|TSKB
|1,12
|197.273.036
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2208
|9,2670
|% 2,79
|
|Frank
|7,7366
|7,7832
|% 3,06
|
|Riyal
|1,8709
|1,8803
|% 2,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.053
|2.053
|33,38
|
|Altın Gr.
|464
|464
|17,27
|
|Cumhuriyet
|3.047
|3.099
|115,10
|
|Tam
|3.139
|3.189
|118,30
|
|Yarım
|1.524
|1.557
|60,10
|
|Çeyrek
|764
|780
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,03
|1,00
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|Gümüş Gr.
|6,12
|6,12
|0,36
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|B. Petrol
|45,96
|45,96
|1,53
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