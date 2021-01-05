***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.01.2021 17:52
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ATIL BORA ATAK YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 01.01.2021 0212 292 63 13 bora.atak@tenneco.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 701425
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ERGİN ERKEK CEO Üst Düzey Yönetici
LEVENT CENKMEN İzmit Fabrika Direktörü Üst Düzey Yönetici
TANER EGEMEN Arslanbey Fabrika Direktörü Üst Düzey Yönetici
ATIL BORA ATAK Muhasebe Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Yönetici
İLKER ÇORGUNDAĞ Satınalma Direktörü Üst Düzey Yönetici
AYŞE DOĞRUÖZ İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897208
BIST
18:051.490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,87
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.475
18:057,3883
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0339
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4325
En Düşük
7,3562
18:059,1010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0076
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1251
En Düşük
9,0475
18:05463,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,32
|Açılış
|: 463,48
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
466,23
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOGUB
|4,73
|57.044.621
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.724.659
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,24
|5.602.112
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.863.791
|% 10,00
|
|TKFEN
|18,21
|1.686.967.575
|% 9,98
|
|OLMIP
|10,80
|4.135.223
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|662.998
|% -10,00
|
|EMNIS
|33,30
|601.647
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|248.518.334
|% -9,99
|
|GUBRF
|69,75
|2.497.104.118
|% -9,94
|
|EKGYO
|2,38
|3.558.929.623
|% 1,28
|
|PETKM
|5,28
|2.558.639.646
|% 6,02
|
|GUBRF
|69,75
|2.497.104.118
|% -9,94
|
|GARAN
|10,10
|2.090.950.527
|% -2,13
|
|KOZAL
|105,80
|1.837.424.014
|% -0,47
|
|EKGYO
|2,38
|3.558.929.623
|% 1,28
|
|PETKM
|5,28
|2.558.639.646
|% 6,02
|
|YKBNK
|3,05
|943.802.320
|% -0,65
|
|KARSN
|3,60
|1.111.047.811
|% 0,84
|
|ISGYO
|2,69
|768.059.204
|% -3,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3865
|7,3883
|% -0,46
|
|Euro
|9,0874
|9,1010
|% 0,08
|
|Sterlin
|10,0412
|10,0916
|% 0,06
|
|Frank
|8,3781
|8,4286
|% -0,09
|
|Riyal
|1,9627
|1,9725
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|5,23
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,46
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,02
|
|B. Petrol
|53,05
|53,05
|1,96
|