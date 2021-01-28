***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)SİMED OTOMOTİV YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 5.752.409,75 TRY 40,29FEDERAL-MOGUL GERMANY INVESTMENTS HOLDING GMBH 5.752.409,75 TRY 40,29http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905419BIST