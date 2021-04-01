***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.04.2021 18:01
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ERGİN ERKEK CEO Üst Düzey Yönetici
LEVENT CENKMEN İzmit Fabrika Direktörü Üst Düzey Yönetici
TANER EGEMEN Arslanbey Fabrika Direktörü Üst Düzey Yönetici
ATIL BORA ATAK Muhasebe Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Yönetici
İLKER ÇORGUNDAĞ Satınalma Direktörü Üst Düzey Yönetici
AYŞE DOĞRUÖZ İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici
HÜSEYİN BURAK DAĞLI CFO Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922666
BIST
18:051.427
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 34,83
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.427
En Düşük
1.399
18:058,1204
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -0,1195
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,0950
18:059,6129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0557
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5507
18:05450,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,12
|Açılış
|: 450,21
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|264,00
|579.389
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,83
|170.003
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.835.252
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.123.538
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|8.643.091
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|774.605
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,83
|544.712
|% -9,85
|
|DIRIT
|5,95
|141.192
|% -6,15
|
|INTEM
|49,00
|5.186.976
|% -4,95
|
|CEOEM
|6,09
|32.078.267
|% -4,25
|
|GARAN
|7,01
|4.416.524.597
|% 4,78
|
|KOZAL
|120,80
|1.118.027.537
|% 1,51
|
|FROTO
|203,90
|1.094.857.260
|% 5,48
|
|SASA
|47,30
|1.067.677.126
|% 4,83
|
|PETKM
|6,05
|926.614.786
|% 5,22
|
|GARAN
|7,01
|4.416.524.597
|% 4,78
|
|SKBNK
|1,23
|362.375.544
|% 3,36
|
|EKGYO
|1,92
|372.310.170
|% 0,52
|
|TSKB
|1,39
|225.918.808
|% 2,96
|
|ODAS
|3,57
|572.047.757
|% 2,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|19,37
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,84
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,78
|63,78
|1,04
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ARZUM
Yüzde 9.99 oranında artışla 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 114, 895 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 12 artarak (% 2.26 ) 1, 229
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKME, OSMEN, JANTS, BJKAS, BURVA, MMCAS, ARZUM, VANGD, GSRAY, SAYAS
-
17:56
DNISI, DMSAS, BIZIM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
ETYAT, SODSN, BASCM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında