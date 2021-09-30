***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoPELİN EKİMERİ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 01.10.2021 0212 292 63 13 pelin.ekimeri@tenneco.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 702052Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerERGİN ERKEK CEO Üst Düzey YöneticiLEVENT CENKMEN İzmit Fabrika Direktörü Üst Düzey YöneticiTANER EGEMEN Arslanbey Fabrika Direktörü Üst Düzey YöneticiATIL BORA ATAK Muhasebe Müdürü YöneticiİLKER ÇORGUNDAĞ Satınalma Direktörü Üst Düzey YöneticiAYŞE DOĞRUÖZ İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey YöneticiHÜSEYİN BURAK DAĞLI CFO Üst Düzey YöneticiPELİN EKİMERİ Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965874BIST