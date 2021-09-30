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***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.09.2021 15:09



***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
PELİN EKİMERİ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 01.10.2021 0212 292 63 13 pelin.ekimeri@tenneco.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 702052

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ERGİN ERKEK CEO Üst Düzey Yönetici
LEVENT CENKMEN İzmit Fabrika Direktörü Üst Düzey Yönetici
TANER EGEMEN Arslanbey Fabrika Direktörü Üst Düzey Yönetici
ATIL BORA ATAK Muhasebe Müdürü Yönetici
İLKER ÇORGUNDAĞ Satınalma Direktörü Üst Düzey Yönetici
AYŞE DOĞRUÖZ İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici
HÜSEYİN BURAK DAĞLI CFO Üst Düzey Yönetici
PELİN EKİMERİ Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965874


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Altın Gr. 494 494 -1,04  
Cumhuriyet 3.272 3.321 -3,00  
Tam 3.255 3.337 -0,83  
Yarım 1.573 1.614 -0,40  
Çeyrek 789 807 -0,20  
Gümüş.Ons 21,57 21,59 0,04  
Gümüş Gr. 6,16 6,17 -0,01  
B. Petrol 77,32 77,32 -0,77  
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