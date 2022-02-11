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***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.02.2022 10:29
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ERGİN ERKEK CEO Üst Düzey Yönetici
HÜSEYİN BURAK DAĞLI CFO Üst Düzey Yönetici
LEVENT CENKMEN İzmit Fabrika Direktörü Üst Düzey Yönetici
TANER EGEMEN Arslanbey Fabrika Direktörü Üst Düzey Yönetici
İLKER ÇORGUNDAĞ Satınalma Direktörü Üst Düzey Yönetici
AYŞE DOĞRUÖZ İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici
HÜSEYİN HULKİ ERGEN Muhasebe Müdür Yardımcısı Yönetici
PELİN EKİMERİ Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001019


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BIST En Aktif Hisseler10:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 653,70 6.082.951 % 9,98  
SANEL 12,00 1.737.660 % 7,53  
INVEO 28,74 27.275.492 % 7,00  
OYLUM 4,69 5.061.772 % 6,11  
EMNIS 27,50 4.263 % 5,53  
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10:33 Alış Satış %  
Dolar 13,5387 13,5470 % 0,24  
Euro 15,4222 15,4333 % -0,20  
Sterlin 18,3010 18,3927 % 0,21  
Frank 14,5599 14,6476 % 0,27  
Riyal 3,6047 3,6228 % 0,39  
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10:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.824 -2,93  
Altın Gr. 794 795 0,66  
Cumhuriyet 5.289 5.369 -15,00  
Tam 5.263 5.397 -15,45  
Yarım 2.544 2.611 -7,47  
Çeyrek 1.276 1.305 -3,74  
Gümüş.Ons 22,94 22,98 -0,24  
Gümüş Gr. 9,98 10,00 -0,09  
B. Petrol 90,86 90,86 -0,55  
Seans Raporu 10:33
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