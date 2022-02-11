***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.02.2022 10:29
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ERGİN ERKEK CEO Üst Düzey Yönetici
HÜSEYİN BURAK DAĞLI CFO Üst Düzey Yönetici
LEVENT CENKMEN İzmit Fabrika Direktörü Üst Düzey Yönetici
TANER EGEMEN Arslanbey Fabrika Direktörü Üst Düzey Yönetici
İLKER ÇORGUNDAĞ Satınalma Direktörü Üst Düzey Yönetici
AYŞE DOĞRUÖZ İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici
HÜSEYİN HULKİ ERGEN Muhasebe Müdür Yardımcısı Yönetici
PELİN EKİMERİ Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001019
BIST
10:352.034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -4,55
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.034
En Düşük
2.021
10:3513,5529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0378
|Açılış
|: 13,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,5686
En Düşük
13,4636
10:3515,4402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0244
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,4711
En Düşük
15,3684
10:35795,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,57
|Açılış
|: 795,42
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
795,70
En Düşük
790,39
BIST En Aktif Hisseler10:33
|PKENT
|653,70
|6.082.951
|% 9,98
|
|SANEL
|12,00
|1.737.660
|% 7,53
|
|INVEO
|28,74
|27.275.492
|% 7,00
|
|OYLUM
|4,69
|5.061.772
|% 6,11
|
|EMNIS
|27,50
|4.263
|% 5,53
|
|KLKIM
|16,37
|93.504.395
|% -9,96
|
|KAPLM
|60,20
|1.554.906
|% -8,79
|
|ORCAY
|30,96
|92.489.778
|% -8,51
|
|DAGHL
|10,92
|876.900
|% -5,86
|
|LIDFA
|4,52
|2.681.901
|% -5,83
|
|THYAO
|29,68
|435.659.915
|% -0,40
|
|EREGL
|29,12
|308.126.350
|% -1,15
|
|TUPRS
|192,40
|232.765.937
|% 1,26
|
|KRDMD
|11,90
|204.454.309
|% 0,68
|
|SISE
|13,81
|164.021.929
|% -0,79
|
|YKBNK
|4,09
|139.885.586
|% -0,24
|
|MOBTL
|1,80
|40.914.860
|% 2,27
|
|EKGYO
|2,32
|51.892.184
|% -0,43
|
|KRDMD
|11,90
|204.454.309
|% 0,68
|
|TSKB
|1,51
|24.156.330
|% 0,00
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5387
|13,5470
|% 0,24
|
|Euro
|15,4222
|15,4333
|% -0,20
|
|Sterlin
|18,3010
|18,3927
|% 0,21
|
|Frank
|14,5599
|14,6476
|% 0,27
|
|Riyal
|3,6047
|3,6228
|% 0,39
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-2,93
|
|Altın Gr.
|794
|795
|0,66
|
|Cumhuriyet
|5.289
|5.369
|-15,00
|
|Tam
|5.263
|5.397
|-15,45
|
|Yarım
|2.544
|2.611
|-7,47
|
|Çeyrek
|1.276
|1.305
|-3,74
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,98
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|10,00
|-0,09
|
|B. Petrol
|90,86
|90,86
|-0,55
|
Seans Raporu
10:33
daha fazla
-
10:47XU100
Endeks 2, 033 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 3, 042.00 milyon TL de
-
10:47KLKIM
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 16.37 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 501, 149 adet işlem
-
10:45AVOD
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 4.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 527, 522 adet işlem
-
10:43SONME
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 45.04 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 123 adet işlem
-
10:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, KOZAA, VESTL