***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.05.2022 16:26
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ERGİN ERKEK CEO Üst Düzey Yönetici
HÜSEYİN BURAK DAĞLI CFO Üst Düzey Yönetici
LEVENT CENKMEN İzmit Fabrika Direktörü Üst Düzey Yönetici
TANER EGEMEN Arslanbey Fabrika Direktörü Üst Düzey Yönetici
İLKER ÇORGUNDAĞ Satınalma Direktörü Üst Düzey Yönetici
HÜSEYİN HULKİ ERGEN Muhasebe Müdür Yardımcısı / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030881
BIST
16:132.415
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 24,63
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.416
En Düşük
2.380
16:1315,7780
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,2369
|Açılış
|: 15,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
16:1316,6482
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 0,4080
|Açılış
|: 16,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
16:13929,35
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 18,34
|Açılış
|: 929,35
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler16:13
|EGEPO
|8,03
|45.276.705
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,91
|217.160.421
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.450.612
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.679.498
|% 9,96
|
|LIDFA
|5,54
|34.826.876
|% 9,92
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.046.536
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|YUNSA
|27,58
|25.952.991
|% -6,13
|
|THYAO
|42,88
|2.802.524.320
|% 0,37
|
|SISE
|19,92
|2.093.262.945
|% 3,21
|
|AKBNK
|7,88
|1.140.688.140
|% -1,13
|
|KRDMD
|14,94
|1.118.061.196
|% 0,20
|
|SAHOL
|19,41
|1.087.340.836
|% 0,94
|
|EKGYO
|2,67
|758.412.513
|% 1,91
|
|YKBNK
|4,33
|956.017.324
|% -0,23
|
|SKBNK
|1,15
|177.614.829
|% 1,77
|
|AKBNK
|7,88
|1.140.688.140
|% -1,13
|
|DOHOL
|3,76
|400.634.643
|% 1,35
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7729
|15,7780
|% 1,52
|
|Euro
|16,6186
|16,6482
|% 2,51
|
|Sterlin
|19,6466
|19,7452
|% 2,95
|
|Frank
|15,8444
|15,9399
|% 2,61
|
|Riyal
|4,1981
|4,2191
|% 1,68
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|929
|929
|18,34
|
|Cumhuriyet
|6.200
|6.294
|122,00
|
|Tam
|6.164
|6.323
|112,46
|
|Yarım
|2.979
|3.059
|54,40
|
|Çeyrek
|1.494
|1.529
|27,20
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|0,23
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:28PENTA
Yüzde 4.55 oranında artışla 356.50 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 980 adet işlem
-
16:26KRSTL
Yüzde 4.35 oranında artışla 6.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 306, 547 adet işlem
-
16:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 56 artarak (% 1.12 ) 2, 676
-
16:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, SKBNK
-
16:25XU100
Endeks 2, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 97 üstünde . İşlem hacmi 24, 924.00 milyon TL de