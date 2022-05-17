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***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.05.2022 16:26
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ERGİN ERKEK CEO Üst Düzey Yönetici
HÜSEYİN BURAK DAĞLI CFO Üst Düzey Yönetici
LEVENT CENKMEN İzmit Fabrika Direktörü Üst Düzey Yönetici
TANER EGEMEN Arslanbey Fabrika Direktörü Üst Düzey Yönetici
İLKER ÇORGUNDAĞ Satınalma Direktörü Üst Düzey Yönetici
HÜSEYİN HULKİ ERGEN Muhasebe Müdür Yardımcısı / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030881


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGEPO 8,03 45.276.705 % 10,00  
ORCAY 19,91 217.160.421 % 10,00  
IMASM 38,78 67.450.612 % 9,98  
EUHOL 2,76 25.679.498 % 9,96  
LIDFA 5,54 34.826.876 % 9,92  
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16:13 Alış Satış %  
Dolar 15,7729 15,7780 % 1,52  
Euro 16,6186 16,6482 % 2,51  
Sterlin 19,6466 19,7452 % 2,95  
Frank 15,8444 15,9399 % 2,61  
Riyal 4,1981 4,2191 % 1,68  
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16:13 Alış Satış %  
Altın Gr. 929 929 18,34  
Cumhuriyet 6.200 6.294 122,00  
Tam 6.164 6.323 112,46  
Yarım 2.979 3.059 54,40  
Çeyrek 1.494 1.529 27,20  
Gümüş Gr. 11,02 11,03 0,23  
Seans Raporu 16:13
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