***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.06.2022 14:43
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ERGİN ERKEK CEO Üst Düzey Yönetici
HÜSEYİN BURAK DAĞLI CFO Üst Düzey Yönetici
LEVENT CENKMEN İzmit Fabrika Direktörü Üst Düzey Yönetici
TANER EGEMEN Arslanbey Fabrika Direktörü Üst Düzey Yönetici
İLKER ÇORGUNDAĞ Satınalma Direktörü Üst Düzey Yönetici
HÜSEYİN HULKİ ERGEN Muhasebe Müdür / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Üst Düzey Yönetici Muhasebe Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034215
BIST
14:542.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 24,82
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.595
En Düşük
2.565
14:5416,4772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0850
|Açılış
|: 16,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4787
En Düşük
16,3796
14:5417,7124
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2164
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7124
En Düşük
17,4621
14:54982,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 9,74
|Açılış
|: 982,96
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
983,40
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler14:52
|MAGEN
|11,55
|94.216.252
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|26.884.106
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.107.078
|% 9,98
|
|PENTA
|546,10
|84.844.353
|% 9,97
|
|KRSTL
|7,52
|8.646.090
|% -9,94
|
|PSGYO
|11,82
|289.408.736
|% -8,80
|
|AVGYO
|2,69
|15.181.095
|% -3,93
|
|IHLGM
|0,75
|22.668.111
|% -3,85
|
|SANFM
|35,30
|11.032.958
|% -2,97
|
|THYAO
|49,96
|2.662.243.997
|% 1,42
|
|SASA
|39,86
|1.571.489.408
|% 5,67
|
|SISE
|21,06
|1.071.689.144
|% 0,48
|
|KRDMD
|15,15
|998.429.798
|% 0,33
|
|AKBNK
|8,66
|912.995.068
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,83
|735.625.532
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,84
|362.822.175
|% 1,07
|
|AKBNK
|8,66
|912.995.068
|% 2,36
|
|SKBNK
|1,26
|133.730.705
|% -2,33
|
|DOHOL
|3,89
|354.161.330
|% 0,42
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4730
|16,4807
|% 0,54
|
|Euro
|17,6516
|17,7064
|% 1,20
|
|Sterlin
|20,6171
|20,7205
|% 1,04
|
|Frank
|17,0849
|17,1879
|% 0,80
|
|Riyal
|4,3781
|4,4000
|% 0,47
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|9,44
|
|Altın Gr.
|982
|982
|9,11
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.631
|42,00
|
|Tam
|6.497
|6.661
|40,95
|
|Yarım
|3.140
|3.222
|19,80
|
|Çeyrek
|1.575
|1.611
|9,91
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,20
|
|B. Petrol
|113
|113
|-2,88
|
Seans Raporu
14:52
daha fazla
-
15:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 87 artarak (% 1.15 ) 2, 888
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15:07
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, EKGYO
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15:07XU100
Endeks 2, 594 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 22, 474.00 milyon TL de
-
15:07FRIGO
Yüzde 4.11 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 672, 289 adet işlem
-
15:06ULUUN
Yüzde 8.24 oranında artışla 16.94 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 834, 564 adet işlem