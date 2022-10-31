***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHÜSEYİN HULKİ ERGEN MUHASEBE MÜDÜRÜ / YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 01.04.2022 0212 292 63 13 huseyin.ergen@tenneco.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 212972 / 701297Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerERGİN ERKEK CEO Üst Düzey YöneticiHÜSEYİN BURAK DAĞLI CFO Üst Düzey YöneticiTANER EGEMEN Arslanbey Fabrika Direktörü Üst Düzey YöneticiİLKER ÇORGUNDAĞ Satınalma Direktörü Üst Düzey YöneticiHÜSEYİN HULKİ ERGEN Muhasebe Müdür / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Üst Düzey Yönetici Muhasebe Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075506BIST