***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.12.2023 16:15
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ERGİN ERKEK CEO Üst Düzey Yönetici
TANER EGEMEN Arslanbey Fabrika Direktörü Üst Düzey Yönetici
HAKAN ÖZKARA İzmit Fabrika Direktörü Üst Düzey Yönetici
AYŞE NİL HİMMETOĞLU İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici
İLKER ÇORGUNDAĞ Satınalma Direktörü Üst Düzey Yönetici
TOLGA KÜÇÜK Finans Direktörü Üst Düzey Yönetici Türkiye Finans Müdürü
HÜSEYİN HULKİ ERGEN Muhasebe Müdür / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Üst Düzey Yönetici Muhasebe Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221997
BIST
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16:557.939
En Düşük
|Değişim
|: -1,47%
|| -118,50
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.919
En Yüksek
8.112
16:5528,9286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0467
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
16:5531,2570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0425
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
16:551.888,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 14,18
|Açılış
|: 1.888,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler16:55
|CMBTN
|1.958,00
|76.180.969
|% 10,00
|
|OZSUB
|33,26
|126.108.650
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|370.758.357
|% 9,99
|
|GLCVY
|43,16
|68.632.380
|% 9,99
|
|EKOS
|39,92
|808.463.353
|% 9,97
|
|BTCIM
|160,20
|499.491.895
|% -10,00
|
|SAFKR
|30,78
|78.636.846
|% -10,00
|
|LIDER
|147,50
|345.358.456
|% -9,95
|
|EUYO
|13,13
|14.361.990
|% -9,95
|
|CASA
|106,00
|4.633.814
|% -9,94
|
|THYAO
|253,25
|5.386.383.032
|% -2,22
|
|ISCTR
|23,00
|5.324.521.318
|% 2,68
|
|YKBNK
|20,66
|4.096.163.596
|% 1,87
|
|AKBNK
|37,00
|3.872.574.480
|% 1,20
|
|BINHO
|343,00
|3.021.122.794
|% -1,22
|
|EKGYO
|7,49
|2.018.331.859
|% 1,49
|
|ISCTR
|23,00
|5.324.521.318
|% 2,68
|
|YKBNK
|20,66
|4.096.163.596
|% 1,87
|
|IHLAS
|1,18
|177.918.175
|% -3,28
|
|ODAS
|10,13
|1.243.071.795
|% -7,06
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9226
|28,9286
|% 0,16
|
|Euro
|31,2433
|31,2570
|% 0,14
|
|Sterlin
|36,3445
|36,5268
|% 0,24
|
|Frank
|32,9962
|33,1949
|% 0,40
|
|Riyal
|7,6914
|7,7300
|% 0,19
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,21
|24,24
|% 0,66
|
|Platin
|906,86
|908,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|954,95
|962,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,31
|76,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,29
|2.031,56
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:55
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17:09OTTO
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 325.75 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 308 adet işlem
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17:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -101, 3 kaybederek (% -1.17 ) 8, 572
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17:08XU100
Endeks 7, 949 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 35 altında . İşlem hacmi 76, 299.00 milyon TL de
-
17:08YGYO
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 841, 033 adet işlem
-
17:07CANTE
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 19.10 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 210, 102 adet işlem