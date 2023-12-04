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***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.12.2023 16:15
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ERGİN ERKEK CEO Üst Düzey Yönetici
TANER EGEMEN Arslanbey Fabrika Direktörü Üst Düzey Yönetici
HAKAN ÖZKARA İzmit Fabrika Direktörü Üst Düzey Yönetici
AYŞE NİL HİMMETOĞLU İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici
İLKER ÇORGUNDAĞ Satınalma Direktörü Üst Düzey Yönetici
TOLGA KÜÇÜK Finans Direktörü Üst Düzey Yönetici Türkiye Finans Müdürü
HÜSEYİN HULKİ ERGEN Muhasebe Müdür / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Üst Düzey Yönetici Muhasebe Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221997


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BIST En Aktif Hisseler16:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CMBTN 1.958,00 76.180.969 % 10,00  
OZSUB 33,26 126.108.650 % 9,99  
ALCAR 1.387,00 370.758.357 % 9,99  
GLCVY 43,16 68.632.380 % 9,99  
EKOS 39,92 808.463.353 % 9,97  
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16:55 Alış Satış %  
Dolar 28,9226 28,9286 % 0,16  
Euro 31,2433 31,2570 % 0,14  
Sterlin 36,3445 36,5268 % 0,24  
Frank 32,9962 33,1949 % 0,40  
Riyal 7,6914 7,7300 % 0,19  
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16:55 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,21 24,24 % 0,66  
Platin 906,86 908,45 % 0,66  
Paladyum 954,95 962,19 % 0,66  
Brent Pet. 76,31 76,31 % 0,66  
Altın Ons 2.031,29 2.031,56 % 0,66  
Seans Raporu 16:55
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