***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi26/02/2020Karar SayısıSermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULUNUNII - 14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANIa) 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal durum tablosu, dipnotları, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun ("Finansal Tablolar ve Dipnotlar"), Yönetim Kurulu yılsonu Faaliyet Raporunun SPK düzenlemeleri doğrultsunda tarafımızca incelendiğini,b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotların ve Yönetim Kurulu'nun Ara Dönem Faaliyet Raporunun, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Yönetim Kurulu ara dönem Faaliyet Raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığınıbeyan ederiz.Saygılarımızla,Mehmet Ali Güneysu Arda Batu Pelin EkimeriBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Finansal Raporlama MüdürüDenetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821779BIST